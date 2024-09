Vers un allègement ciblé des droits de succession ?

La Cour des comptes a publié un rapport dans lequel elle juge « possible » une réforme des droits de succession, en réponse à une demande d’Éric Coquerel, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Ce rapport propose une baisse ciblée de ces droits, mais à rendement constant pour les finances publiques. Cela signifie que la diminution de l’imposition pour certains héritiers serait compensée par une réduction des avantages fiscaux liés à des dispositifs comme l’assurance vie.



L’objectif est clair : adapter la fiscalité successorale aux évolutions sociétales et familiales. Les héritiers dits « en ligne collatérale », tels que les frères et sœurs, neveux, nièces, ou encore les enfants du conjoint survivant dans des familles recomposées, pourraient être les principaux bénéficiaires de cette réforme. En effet, le système actuel leur est particulièrement défavorable, comparé aux héritiers en ligne directe.



À titre d'exemple, les frères et sœurs ne disposent que d’un abattement de 15.932 euros avant d’être soumis à un taux de 45 % d’imposition sur la succession. Les neveux et nièces, quant à eux, ne bénéficient que de 7.967 euros d’abattement, avec un taux de 55 % sur le reste du patrimoine. Dans le cas des parents éloignés ou des tiers, le taux grimpe à 60 % après un abattement de seulement 1.594 euros. Cette disparité est particulièrement marquée pour les enfants des conjoints, souvent pénalisés dans ces successions.