Vers un démantèlement de Google ?

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement américain tente de réguler les géants de la tech par le biais d'affaires antitrust. L'exemple le plus marquant reste celui de Microsoft en 2000, où un juge fédéral avait ordonné le démantèlement de l'entreprise. Bien que cette décision ait été annulée en appel, les implications légales ont profondément changé la dynamique de l'industrie technologique, permettant l'émergence de nouvelles entreprises, dont Google.



Aujourd'hui, les enjeux pour Google sont tout aussi élevés, voire plus. Le géant du web, qui génère des revenus colossaux — 175 milliards de dollars en 2023 grâce à son moteur de recherche et ses activités connexes — pourrait voir son modèle économique profondément remanié. Le juge Mehta a souligné que Google avait verrouillé sa domination grâce à des milliards de dollars versés à des entreprises comme Apple et Mozilla pour faire de son moteur de recherche l'option par défaut sur des appareils populaires.



Les discussions actuelles entre le département de la Justice, les procureurs généraux des États, et divers experts du secteur visent à établir un équilibre entre la nécessité de limiter l'influence de Google et les mesures réalistes que le tribunal peut imposer. Certains concurrents de Google, comme DuckDuckGo, ont déjà proposé plusieurs solutions pour rééquilibrer la concurrence, notamment l'interdiction des accords qui favorisent Google et l'accès à ses données de recherche et publicitaires.



Le processus de régulation est loin d'être terminé, mais une chose est certaine : les décisions qui seront prises dans les mois à venir pourraient remodeler non seulement l'avenir de Google, mais aussi celui de l'ensemble de l'industrie technologique. Les géants comme Apple, Amazon et Meta, qui font également face à des accusations antitrust, suivront de près ces développements. Pour Google, l'issue de cette affaire pourrait bien déterminer sa place dans l'écosystème numérique mondial pour les années à venir.