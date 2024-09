Vers une baisse de 10% des tarifs de l’électricité en février

Au-delà de cette bonne nouvelle, la CRE envisage de revoir le fonctionnement des heures pleines et creuses, un dispositif qui permet aux ménages de payer leur électricité moins cher en dehors des périodes de forte demande. Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, a expliqué cette initiative dans une interview accordée au Figaro, affirmant que cette révision vise à encourager une consommation plus intelligente de l’électricité. « Nous voulons inciter les gens à consommer de l’électricité quand elle est moins chère, et donc plus abondante », a-t-elle précisé.



Parmi les options envisagées, un changement des créneaux horaires est en discussion. Par exemple, la période comprise entre 17h et 18h, actuellement considérée comme une heure creuse, pourrait passer en heure pleine. De plus, la CRE pourrait ajuster les heures creuses en fonction des saisons, notamment en prenant en compte le pic de production d’électricité solaire, plus important en journée. Cette mesure a pour objectif de lisser les pics de consommation et, par conséquent, de réduire les factures d’électricité.



Avec cette double action – baisse des tarifs et redéfinition des plages horaires –, la CRE espère soulager les ménages et encourager des habitudes de consommation plus en phase avec la disponibilité de l’électricité sur le réseau. Les consommateurs devraient être fixés sur ces nouvelles modalités dans les mois à venir.