Vers une réforme structurelle du marché de l'électricité en Europe

L'hiver pourrait être difficile en Europe, avec la possibilité réelle de coupures d'électricité en cas de consommation trop élevée. En France, le gouvernement a évoqué des « tensions » possibles. En cause, la guerre en Ukraine qui réduit l'approvisionnement russe en gaz et fait flamber de manière irréaliste les cours de l'électricité et du gaz. Le prix du kilowattheure d'électricité a dépassé les 1.000 euros pour la France en 2023, contre 85 euros il y a un an !



Dans ce contexte, la Commission européenne veut réformer le marché de l'électricité. Plusieurs pays, et notamment l'Hexagone, milite en faveur de cette réforme depuis des mois et au vu de la flambée des tarifs et du coût pour les finances publiques des États membres qui protègent comme ils peuvent le pouvoir d'achat des Européens, des changements semblent en effet nécessaires.