Vers une réouverture des commerces avant le 1er décembre ?

L'évolution positive de l'épidémie permet donc d'entrevoir une réouverture précoce. Bercy y travaille avec les fédérations de commerçants, en particulier sur un protocole sanitaire « pour l'ensemble des commerces et l'ensemble de la grande distribution ». Un protocole qui pourrait être validé ce vendredi, avec en ligne de mire une mise en œuvre dès lundi prochain.



Les commerces pourraient « ouvrir le plus tôt possible » : « Une fois qu'on aura ce protocole sanitaire sur la table, les conditions de réouverture seront réunies, à supposer que l'épidémie continue de refluer », prévient Bruno Le Maire, prudent. Le ministre de l'Économie précise que la réouverture pourrait intervenir « au 1er décembre au plus tard », mais on sent bien que cela pourrait être plus tôt, par exemple pour le week-end du 27 novembre, pour le Black Friday : « ce week-end compte triple, cela ne m’a pas échappé », a-t-il ajouté.