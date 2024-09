Volkswagen met fin à la garantie de l'emploi en Allemagne

Le groupe Volkswagen a créé une onde de choc en annonçant la résiliation de la garantie de l'emploi, en vigueur depuis 30 ans en Allemagne, ainsi que de cinq autres conventions collectives. Cet accord, qui devait initialement courir jusqu'en 2029, protège plus de 120.000 employés de la marque Volkswagen en Allemagne, et son abrogation pourrait ouvrir la voie à des licenciements dès mi-2025. Cette décision, révélée début septembre, fait partie d’un plan d’économies sans précédent dans l'histoire de la firme allemande.



La résiliation, prévue pour le 31 décembre, marque un tournant historique pour Volkswagen, qui fait face à une conjoncture économique difficile. Ses ventes en Chine, premier marché automobile mondial, sont en net recul, et le constructeur allemand subit de plein fouet la concurrence des marques chinoises qui dominent le marché des voitures électriques avec des modèles plus abordables. « Avec les coûts actuels, il ne sera pas possible de maintenir l'emploi dans sa structure actuelle. Volkswagen doit augmenter sa productivité et réduire durablement ses coûts », précise le groupe dans une note interne.



Face à ces difficultés économiques, Volkswagen n’exclut plus la possibilité de fermer deux usines en Allemagne, un scénario inédit dans son histoire. La direction a cependant tenu à appeler les syndicats à la table des négociations, souhaitant collaborer avec les représentants des salariés pour trouver des solutions. Gunnar Kilian, directeur des ressources humaines, a déclaré : « Cette période nous offre maintenant la possibilité de trouver, en collaboration avec les représentants des salariés, des solutions nous permettant de positionner durablement Volkswagen en termes de compétitivité et d'avenir. »