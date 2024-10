Vols de véhicules : les roues, nouvelles cibles

Le vol de véhicules reste une menace bien connue en France, mais en 2023, un nouveau type de délit gagne du terrain : le vol de roues. Selon le rapport 2024 de l'Observatoire des vols et de la récupération après-vol, un véhicule était dérobé toutes les quatre minutes l'année dernière, soit un total de 140.400 vols, marquant une hausse de 5 % par rapport à 2022. Mais au-delà des voitures elles-mêmes, ce sont désormais des éléments plus ciblés, comme les roues, qui attisent l'intérêt des malfaiteurs.



Dans la région toulousaine, cette tendance est particulièrement marquée. D'après la gendarmerie locale, les vols d’accessoires sur les véhicules ont bondi de 10 % en 2023. Parmi ces accessoires, les roues semblent être les principales cibles : environ 200 vols de roues ont été recensés en Haute-Garonne sur la seule année 2023. Entre avril et mai 2024, 32 incidents ont été signalés sur la grande couronne de Toulouse, dont la moitié concerne des Renault Clio.



La Renault Clio, l'un des modèles citadins les plus vendus en France, semble particulièrement prisée par les voleurs. La gendarmerie toulousaine a expliqué ce phénomène en soulignant que « la Renault Clio est la deuxième voiture citadine la plus vendue en France. » Cette popularité entraîne une forte demande de pièces d'occasion, facilitant ainsi le recel des roues volées.