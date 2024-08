Vols illimités : le carton controversé de Wizz Air

Wizz Air, compagnie aérienne hongroise à bas coûts, a récemment fait sensation en lançant une offre promotionnelle inédite : un pass annuel permettant de voyager à volonté sur l'ensemble de son réseau pour la somme de 599 euros, avec un coût supplémentaire de 9,99 euros par vol. Cette initiative, commercialisée sous le nom « All You Can Fly », a rencontré un succès fulgurant avec 10.000 passes vendus en seulement 48 heures.



Face à cette popularité inattendue, la compagnie envisage de remettre en vente un nouveau lot de passes, bien que les détails de cette opération restent encore à confirmer. Cependant, malgré l'engouement suscité par cette offre, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les conditions d'utilisation et l'impact environnemental d'une telle politique tarifaire.



Bien que l'idée de voyager de manière illimitée puisse paraître alléchante, les conditions d'utilisation du pass révèlent plusieurs contraintes majeures. Les détenteurs du pass ne peuvent réserver leurs vols qu'à partir de trois jours avant la date de départ, ce qui limite considérablement les options de destination et de planification.



En outre, l'offre ne comprend ni la sélection des sièges ni l'enregistrement des bagages, ces services étant soumis à des frais supplémentaires. De ce fait, l'économie réalisée grâce au pass peut rapidement être compensée par ces coûts additionnels, notamment pour les passagers nécessitant plus qu'un simple sac à main.