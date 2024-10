Vous n'avez pas reçu votre gros virement de retraite ? Voici la marche à suivre

Si vous n'avez pas reçu votre versement ou courrier de la part de l'Assurance retraite, vous n'êtes pas seul. Selon MoneyVox, de nombreux retraités comme Xiaohan ou Corine ont témoigné qu'ils attendaient toujours des notifications officielles. Pourtant, en appelant la Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), certains ont appris qu'ils étaient bel et bien éligibles à l'augmentation promise. Alors, où est le problème ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce retard. Il pourrait s'agir d'un simple retard administratif dans la transmission des informations ou d’un souci de communication entre les différents organismes gérant les pensions. Il est également possible que des critères précis, comme le nombre de trimestres cotisés, n’aient pas encore été bien vérifiés par les autorités compétentes.