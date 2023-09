Vuarnet tombe dans l'escarcelle du groupe LVMH

Thélios a été créé en 2017 pour internaliser la production et la distribution des lunettes de LVMH, auparavant gérées par des acteurs majeurs du secteur comme Safilo et Marcolin. C'est la première acquisition pour la filiale optique et elle intervient dans un marché en plein essor. Les lunettes et les parfums sont souvent parmi les premiers achats de luxe des nouveaux clients.



Du côté de Vuarnet, l'entreprise a connu des années fastes au début des années 1990, mais a ensuite été confrontée à une baisse constante de ses ventes, due en partie à une concurrence accrue et à des investissements insuffisants. Thélios aurait déboursé environ 50 millions d'euros pour l'acquisition, un montant considéré comme une « bonne affaire » par les analystes du secteur. L'acquisition de Vuarnet par LVMH intervient dans un contexte où son rival Kering Eyewear a également élargi son portefeuille. Thélios envisage de « faire bénéficier Vuarnet de notre taille, de notre réseau de distribution, de nos capacités commerciales, et de notre savoir-faire dans la mode et le luxe », a déclaré Alessandro Zanardo.