X, Grok et la collecte des données : une nouvelle bataille juridique en Europe

Grok est un modèle d'intelligence artificielle développé par xAI, société fondée et dirigée par Elon Musk. Ce modèle est conçu pour interagir avec les utilisateurs et fournir des analyses contextuelles en temps réel, alimentées par des données massives provenant des réseaux sociaux, notamment X. L'objectif affiché est d'offrir des services personnalisés aux utilisateurs, allant de recommandations ciblées à des analyses prédictives.



Cependant, ce qui a suscité l'inquiétude des régulateurs européens, c'est la manière dont Grok est alimenté. L'intelligence artificielle puise directement dans les données générées par les utilisateurs de X, sans que ceux-ci en aient été informés de manière claire et explicite. Ce procédé va à l'encontre du RGPD, qui exige un consentement éclairé avant toute exploitation de données personnelles.