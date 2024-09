Xavier Niel entre au conseil d'administration de ByteDance (TikTok)

La nomination de Xavier Niel intervient à un moment crucial pour ByteDance, qui fait face à de multiples défis sur le plan international. TikTok, principal produit de ByteDance, a dû répondre à des accusations récurrentes d'espionnage et de manipulation des jeunes, notamment aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, le Sénat a récemment voté une loi qui pourrait forcer TikTok à couper tout lien avec sa maison mère chinoise, sous peine de bannissement. En Europe, la Commission européenne a ouvert une enquête pour vérifier la conformité de l'application avec la législation du continent.



Malgré ce contexte difficile, Xavier Niel semble voir dans cette nouvelle aventure une opportunité stratégique. Selon des experts, il pourrait jouer un rôle dans le développement de services payants sur TikTok ou même utiliser ses connaissances dans l’intelligence artificielle, notamment via Kuytai, l’une de ses entreprises.



L'entrée de Niel dans le conseil de ByteDance pourrait également servir les intérêts de l’entreprise sur le plan politique. En tant qu'investisseur influent en Europe, il possède un carnet d'adresses précieux. Même si son rôle en tant qu’administrateur sera principalement de superviser la stratégie et les comptes de l’entreprise, certains spécialistes estiment que son influence en matière de lobbying pourrait être un atout face aux régulateurs occidentaux, notamment européens.



Avec cette nomination, ByteDance espère non seulement renforcer son conseil d’administration, mais aussi consolider sa position dans un marché global de plus en plus fragmenté par des régulations locales. Xavier Niel, quant à lui, ajoute une corde à son arc dans un secteur technologique en pleine expansion, renforçant ainsi sa stature sur la scène internationale.