ZFE du Grand Paris : la troisième étape repoussée en 2023

La troisième phase du déploiement de la ZFE (Zone à Faibles Émissions) dans la Métropole du Grand Paris (MGP) est attendue et crainte par les habitants : elle va interdire tous les véhicules Crit’Air 3 à l’intérieur de l’autoroute A86 qui forme une boucle autour de la Capitale. Elle devait entrer en vigueur en juillet 2022, selon les plans des élus de la Métropole.



Lorsque cette nouvelle mesure sera effective, nombreux seront les véhicules qui ne pourront plus circuler : toutes les voitures et utilitaires légers à essence immatriculés avant le 1er janvier 2006 (le 1er janvier 2011 pour les véhicules diesel) ainsi que tous les deux roues dont l’immatriculation est antécédente au 1er janvier 2007. De plus, pour ce qui est des poids-lourds, des bus et des autocars, l’interdiction s’appliquera à tous les véhicules immatriculés avant le 1er octobre 2009 pour les motorisations essence, et avant le 1er janvier 2014 pour les diesels.