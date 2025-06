Apple envisage le rachat de Perplexity : une offensive dans l’IA à 13 milliards d’euros

Le 20 juin 2025, Bloomberg révélait que des discussions internes ont été engagées chez Apple autour d’un possible rachat de Perplexity AI, un moteur de recherche dopé à l’intelligence artificielle. Cette opération, encore informelle, viserait à repositionner Apple sur un segment stratégique en forte croissance. En ligne de mire : combler un retard technologique, tout en solidifiant les bases de son avenir économique.

Un deal potentiellement historique pour Apple

Si l’opération se concrétise, elle constituerait le plus important rachat de l’histoire d’Apple. À la clé : une enveloppe estimée à 14 milliards de dollars américains (soit près de 13,1 milliards d’euros). Un chiffre à comparer aux 3 milliards de dollars déboursés pour Beats en 2014, qui reste aujourd’hui la plus grosse acquisition du groupe.

Cette hypothèse s’appuie sur une valorisation actualisée de Perplexity, suite à une levée de fonds de 500 millions de dollars réalisée en mai 2025. La jeune entreprise est désormais évaluée à 14 milliards, un niveau qui reflète sa forte traction utilisateur et son positionnement différencié sur le marché de l’IA générative.

Perplexity AI : un modèle économique solide et une croissance fulgurante

Fondée en 2022, Perplexity AI s’est rapidement imposée comme un acteur singulier de la recherche intelligente. Son modèle repose sur une interface conversationnelle, enrichie par des citations de sources fiables, et accessible via API, application mobile et web.

En mai 2025, l’entreprise annonçait traiter plus de 780 millions de requêtes par mois, avec une croissance supérieure à 20 % par mois. Elle a su séduire des investisseurs de renom, parmi lesquels Jeff Bezos, qui a participé à son financement via Bezos Expeditions.

Outre sa technologie, Perplexity développe un modèle de monétisation par abonnements premium, et travaille à l’intégration de contenus sponsorisés — une diversification qui renforce son attractivité pour un acquéreur comme Apple.

Une logique industrielle claire pour Apple

Ce projet de rachat s’inscrit dans une logique double : accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle dans les produits Apple, et réduire la dépendance à Google sur le segment de la recherche.

En intégrant Perplexity à Safari, Apple pourrait substituer à Google son propre moteur IA, plus agile et mieux adapté à ses exigences de confidentialité. L’objectif serait aussi d’anticiper une éventuelle rupture du contrat liant Apple à Google, qui rapporte actuellement 20 milliards de dollars annuels à Apple mais reste fragilisé par plusieurs enquêtes antitrust.

Un rachat absorbable par les finances d’Apple

Sur le plan financier, Apple a les moyens de ses ambitions. Le groupe a dégagé en 2024 un cash flow libre de 108,8 milliards de dollars (environ 102 milliards d’euros). Un rachat à 13 milliards représenterait moins de 13 % de cette somme, un effort marginal pour un groupe valorisé à plus de 3 000 milliards de dollars en Bourse.

À ce stade, aucun contact n’a encore été établi entre Apple et Perplexity, selon Bloomberg. Les discussions restent cantonnées au niveau interne, menées par Adrian Perica, vice-président chargé des fusions-acquisitions, et Eddy Cue, responsable des services. Reste à savoir si Apple franchira le pas. Le groupe a les ressources, la motivation et la cible. Mais ce virage suppose d’assumer un changement profond dans sa culture de croissance externe — en misant sur un acteur en hypercroissance, très exposé médiatiquement, et à la valorisation déjà élevée.