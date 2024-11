Ce yaourt apprécié est déconseillé par 60 millions de Consommateurs

Colorés et appétissants, les yaourts aux fruits semblent être le choix idéal pour allier plaisir et santé. Pourtant, le nutritionniste Raphaël Gruman tire la sonnette d’alarme sur cette option trompeuse. Ces produits, loin d’être aussi sains qu’ils le paraissent, peuvent en réalité saboter nos efforts pour maintenir une alimentation équilibrée.

Voici les principales raisons de se méfier des yaourts aux fruits :

Une teneur en sucre excessive

Des bienfaits des fruits dilués

L’équivalent de 3 à 4 morceaux de sucre par pot

Selon l’expert, « Dans un pot de yaourt aux fruits, il y a parfois l’équivalent de 3 à 4 carrés de sucre ». Cette quantité de sucre ajouté peut rapidement faire grimper notre apport calorique quotidien sans que nous nous en rendions compte.

Pour profiter des bienfaits des fruits sans compromettre notre santé, Raphaël Gruman suggère une alternative simple : opter pour un yaourt nature et y ajouter nos propres fruits frais. Cette méthode nous permet de contrôler la quantité de sucre et de préserver les nutriments des fruits.

Les yaourts 0% : attention aux fausses promesses

Parmi les options qui semblent vertueuses au premier abord, le yaourt 0% figure en bonne place. Néanmoins, ce produit censé être allégé cache bien son jeu. Voici ce que révèle notre expert nutritionniste :

Aspect Réalité 0% de matière grasse Compensé par d’autres ingrédients Goût Souvent rehaussé par des édulcorants Impact sur la santé Potentiellement néfaste

Le nutritionniste est catégorique : « Il vaut mieux prendre un yaourt nature classique ou entier et l’aromatiser soi-même ». Cette approche permet non seulement de contrôler les ingrédients, mais aussi d’adapter le goût à nos préférences.

Pour ceux qui trouvent le yaourt nature trop fade, voici quelques astuces proposées par Raphaël Gruman :

Ajouter une cuillère de miel Saupoudrer de cannelle Incorporer une petite quantité de confiture Ajouter des fruits frais coupés

Les yaourts recommandés par les experts

Après avoir identifié les pièges à éviter, penchons-nous sur les options recommandées par les nutritionnistes. Plusieurs types de yaourts allient santé et plaisir gustatif :

Yaourts grecs

Perles de lait nature

Fjord

La Laitière (gamme nature)

Ces références offrent un bon équilibre nutritionnel et apportent la quantité journalière de calcium nécessaire. Il est vital de noter que la clé réside dans la modération et la variété. Même les yaourts recommandés doivent être consommés dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

Concernant les alternatives végétales, les experts apportent des nuances intéressantes : « Les yaourts avec du lait de coco ou du lait d’amandes sont sains et bons pour votre corps. Les yaourts au soja également, mais moins conseillés. Le lait de soja peut avoir une influence sur des hormones féminines, les œstrogènes. Il faut donc le limiter ».

Astuces pour choisir le bon yaourt

Pour finir, voici quelques conseils pratiques pour faire le bon choix lors de vos prochaines courses :

Vérifiez la teneur en glucides : elle ne doit pas dépasser 5 grammes pour 100 g de produit.

: elle ne doit pas dépasser 5 grammes pour 100 g de produit. Privilégiez les yaourts natures : ils vous offrent une base saine que vous pouvez personnaliser.

Lisez attentivement les étiquettes : méfiez-vous des allégations trompeuses et des ingrédients cachés.

Variez les plaisirs : alternez entre yaourts classiques, grecs et alternatives végétales pour profiter de différents bienfaits.

En suivant ces recommandations de 60 millions de Consommateurs et des experts en nutrition, vous pourrez savourer vos yaourts en toute sérénité, en alliant plaisir gustatif et bénéfices pour votre santé. N’oubliez pas que le meilleur yaourt reste celui que vous appréciez et qui s’intègre harmonieusement dans votre régime alimentaire global. Faites des choix éclairés et savourez vos produits laitiers sans culpabilité !