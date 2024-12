Comment faire sa comptabilité en ligne ?

En France, toutes les entreprises sont tenues de respecter des obligations comptables telles que définies par l’administration fiscale. Ces obligations diffèrent selon le statut juridique. Pour tenir votre comptabilité, vous pouvez vous tourner vers l’expert-comptable ou préférez la solution d’une comptabilité en ligne. Dans cet article, nous vous en disons davantage à ce propos !

Les obligations de comptabilité pour une entreprise

Tout d’abord, indépendamment de votre statut juridique, vous devez :

Conserver vos documents comptables et justificatifs pendant 10 ans suivant la fin de l’exercice auxquels ils se rattachent ;

Émettre des factures conformes comprenant toutes les mentions obligatoires.

Ensuite, les obligations comptables diffèrent selon votre statut. En effet, en micro-entreprise, vous êtes soumis à une comptabilité simplifiée se limitant essentiellement à la tenue du livre des recettes, du registre des achats et à la déclaration du chiffre d’affaires à l’URSSAF.

En entreprise individuelle (ou EI), vous disposez d’obligations comptables simplifiées néanmoins plus conséquentes qu’en auto-entreprise. Au régime de la déclaration contrôlée, vous devez notamment tenir un livre journal des dépenses et des recettes, le Grand livre, un registre des immobilisations et des amortissements ainsi qu’un compte de résultat (via la déclaration 2035). Si vous relevez du régime réel, vous devez principalement tenir le Grand livre, le livre journal et les comptes annuels simplifiés.

Enfin, en société, les obligations comptables sont plus conséquentes. Vous devez établir les comptes annuels (en version traditionnelle), les livres et journaux comptables et ouvrir un compte pro dès la création de la structure.

Les erreurs à ne pas commettre

Pour garantir la bonne gestion de votre comptabilité, voici la liste des erreurs à ne pas faire :

Négliger l’importance des enregistrements comptables ; Ne pas faire de distinction entre vos finances personnelles et professionnelles ; Oublier de conserver vos documents comptables et justificatifs ; Ne pas anticiper les échéances comptables et fiscales ; Ne pas réviser régulièrement les comptes ; Oublier de prévoir des provisions pour risques et charges ; Sous-estimer l’importance d’automatiser votre comptabilité.

La solution de la comptabilité en ligne

Pour éviter toutes ces erreurs, tenir sa comptabilité en ligne semble être la solution la plus avantageuse !

Pour ce faire, vous pouvez soit vous tourner vers des experts-comptables en ligne. Veillez toutefois à ce qu’ils soient bien inscrits à l’Ordre des experts-comptables. Les missions sont effectuées 100% en ligne, à distance et les services sont semblables à ceux d’un comptable traditionnel. Vous pourrez également disposer de conseils précieux sur la gestion comptable et financière de votre entreprise. Le seul inconvénient de cette méthode réside dans le coût qui peut s’avérer parfois conséquent.

Autre alternative : le logiciel de comptabilité en ligne ! Cette solution permet d’automatiser la quasi-totalité des tâches comptables et de disposer d’une large gamme de fonctionnalités comme :

La synchronisation bancaire ;

La catégorisation automatique des transactions ;

La saisie comptable automatisée ;

La gestion des notes de frais et justificatifs ;

La gestion des documents comptables et déclarations fiscales ;

Un outil de facturation ;

Le suivi du flux de trésorerie en temps réel ;

Un accompagnement personnalisé selon vos besoins spécifiques ;

Et bien plus encore !

