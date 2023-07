distributeurs automatiques de billets : plus de la moitié des communes n'ont pas d'accès aux espèces

Entre 2021 et 2022, le nombre de DAB a diminué de 3,4% et cette tendance devrait se poursuivre avec le projet de mutualisation des DAB de trois grandes banques françaises (BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance fédérale et Société Générale). Ainsi, d'ici fin 2025, on ne devrait compter que 7.000 points de contact, contre 15.000 actuellement. En parallèle, le nombre de points d'accès privatifs dans les commerces a augmenté de 1000 entre 2021 et 2022, passant de 25.949 à 26.956.



Ces points ne remplacent pas parfaitement les DAB classiques. La Banque de France et le ministère de l'Économie assurent que l'accessibilité aux espèces reste l'un des piliers de la politique nationale de gestion des espèces. Toutefois, plus de 5,4 millions de Français de 15 ans et plus doivent parcourir plusieurs kilomètres pour retirer du liquide. Ce chiffre, en légère baisse par rapport à l'année précédente, reste conséquent.