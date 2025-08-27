Paris sportifs : France Pronos condamné à 80 000 € d’amende !

Promettre aux parieurs de booster leurs gains ? Mauvaise idée. France Pronos, un site spécialisé dans les conseils de paris sportifs, vient de se faire taper sur les doigts. La Répression des fraudes a infligé une amende de 80 000 euros à la société qui l’exploite.

Quand les promesses dépassent la réalité

France Pronos avait trouvé l’argument choc : faire miroiter aux joueurs une chance accrue de gagner grâce à ses conseils. Des pronostics présentés comme plus fiables, censés améliorer l’« espérance de gains ». Un discours qui a fait bondir la DGCCRF. Selon l’administration, affirmer qu’un service permet d’augmenter ses chances à un jeu de hasard est « trompeur en toutes circonstances ».

Résultat : la société Black Mandrill, qui exploite France Pronos, a accepté l’amende de 80 000 euros, validée avec l’accord du parquet de Paris.

Black Mandrill recule après la sanction

Face au coup de massue, l’entreprise a réagi. Elle a supprimé l’outil qui affichait la performance de ses pronostics, expliquant vouloir éviter toute interprétation laissant croire que ses services garantissent des victoires. Mais le mal est fait : la sanction rappelle que les promesses de gains faciles dans le domaine des paris sont interdites.

France Pronos : les paris en ligne sous surveillance

Le rappel à l’ordre tombe alors que le secteur est scruté de près. Les mises n’ont jamais été aussi élevées en France, et les autorités multiplient les contrôles. Et France Pronos n’est pas un cas isolé.

Il y a quelques temps, c’est Winamax qui s’est retrouvé au tribunal. La plateforme a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à verser plus de 400 000 euros à un joueur, à qui elle avait refusé près de 392 000 euros de gains en 2021 en l’accusant de triche. Winamax a annoncé faire appel, mais le message est clair : même les géants du secteur peuvent être sanctionnés.

Dans ce climat, la DGCCRF invite les consommateurs à rester vigilants face aux promesses trop belles pour être vraies. Les offres de pronostiqueurs « garantissant » des victoires sont considérées comme trompeuses.