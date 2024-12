Airbus, LVMH, SEB : Trois piliers industriels aux rôles complémentaires

La diversité industrielle est l’une des forces majeures de l’économie française, incarnée, entre autres, par trois groupes phares : Airbus, LVMH et SEB. Malgré leurs différences sectorielles, ils partagent une contribution stratégique au rayonnement, à l’emploi et à l’innovation. Ensemble, ils illustrent la complémentarité des industries françaises et l’importance d’une politique de soutien adaptée.

Trois géants, trois secteurs, une contribution essentielle

Airbus domine le secteur aéronautique avec 58 % du marché mondial des avions moyen et long-courriers. L’entreprise, dont 71,8 % des revenus proviennent des avions commerciaux, dispose d’un carnet de commandes record de 8749 appareils garantissant plus de dix ans de production. En parallèle, elle diversifie ses activités avec 17,4 % de son chiffre d’affaires provenant de la défense et 10,8 % des hélicoptères civils et militaires. Cette diversification, couplée à un ancrage industriel mondial, renforce son rôle comme pilier technologique et économique.

LVMH, leader incontesté du luxe, contribue également au rayonnement économique et culturel de la France. Ses marques emblématiques telles que Louis Vuitton ou Dior, portées par une demande soutenue, notamment en Asie, représentent des moteurs puissants de croissance. En 2022, le groupe a dépassé les 79 milliards d’euros de chiffre d’affaires, tout en continuant à générer des emplois en France et à l’étranger. Sa capacité d’adaptation face aux défis, comme le ralentissement du marché chinois, montre une résilience exemplaire.

Enfin, SEB, leader mondial du petit électroménager, occupe une place discrète mais stratégique. Avec des marques phares comme Tefal et Moulinex, l’entreprise se concentre sur des innovations produit adaptées aux évolutions des modes de vie. Sa stratégie d’expansion, appuyée par des acquisitions ciblées, contribue à ses 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et à son ancrage industriel en France. Le centre de distribution européen récemment implanté à Bully-les-Mines illustre son rôle clé dans l’économie locale.

Protéger un équilibre vital pour l’économie française

Ces trois groupes, bien que distincts, partagent des caractéristiques stratégiques qui justifient une attention politique et économique accrue. Airbus garantit une souveraineté industrielle et technologique essentielle pour l’Europe, notamment dans le domaine de la défense. De son côté, LVMH est un levier pour l’excellence française à l’international, générant un excédent commercial significatif et consolidant la place de la France comme référence mondiale dans le luxe. Quant à SEB, sa position dans l’électroménager incarne l’innovation manufacturière et son impact quotidien sur les consommateurs.

Les menaces qui pèsent sur ces champions et sur l’ensemble du tissu industriel français sont multiples : perturbations des chaînes d’approvisionnement, concurrence internationale accrue ou encore tentative de prises de contrôle hostiles. Par exemple, Airbus fait face à des défis logistiques, notamment avec ses fournisseurs comme Spirit AeroSystems, qui pourraient ralentir la production de ses modèles phares tels que l’A320neo. De même, LVMH doit faire des choix stratégiques dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel, particulièrement en Asie. SEB, quant à lui, doit maintenir son avantage compétitif dans un secteur marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs asiatiques très compétitifs.

Pour préserver ces moteurs de croissance, des politiques de soutien adaptées sont nécessaires. Elles doivent inclure le renforcement de l’accès aux financements pour l’innovation, la protection contre les rachats étrangers indésirables et des initiatives favorisant la compétitivité à l’export. En défendant Airbus, LVMH, SEB et l’ensemble des industriels français de manière équitable, la France protège des fleurons industriels et l’équilibre de son économie, en valorisant des secteurs aussi stratégiques que complémentaires.