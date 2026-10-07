« Je les vois dans chaque boutique d’occasion » : une brocanteuse liste les 14 objets vintage que tout le monde revend en même temps

Quatorze catégories d’objets reviennent sans cesse dans les boutiques d’occasion et les friperies, quelle que soit la ville ou le pays où l’on pousse la porte. Vaisselle de cuisine, vinyles, appareils photo, jeux de société : ces pièces se retrouvent, inlassablement, sur les étagères des magasins caritatifs.

La vaisselle de cuisine résiste aux années

Le Pyrex en verre opale, reconnaissable à ses motifs peints comme « Crazy Daisy » ou Butterprint, en est l’exemple le plus répandu, confirme AOL. Fabriqué en verre borosilicate capable d’encaisser des chocs thermiques extrêmes sans se fendre, il a été produit à des millions d’exemplaires entre 1947 et 1986. Les collectionneurs traquent toujours les coloris les plus rares.

À ses côtés traînent souvent des plats CorningWare au motif « Spice O’Life », avec ses légumes peints et son texte en français qui a dominé les listes de mariage dans les années 1970. Le matériau, du Pyroceram, avait été mis au point à l’origine pour les cônes avant de missiles ; il passait sans problème du congélateur au four chaud.

On trouve aussi beaucoup de verrerie couleur miel de l’Indiana Glass Company, vendue dans les années 1960 et 1970 sous des motifs texturés comme Tiara ou Avocado, et dont les bols à bonbons sont décrits comme quasi indestructibles.

Les poêles en fonte des fonderies Wagner et Griswold, fabriquées avant l’arrivée du Teflon à la fin du XXe siècle, atterrissent fréquemment rouillées et négligées sur ces étagères, mais elles se restaurent par un simple encrassage qui leur rend une surface antiadhésive durable.

Quant aux boîtes Tupperware « Harvest Gold » ou « Burnt Orange », introduites à la fin des années 1960, leur polyéthylène résiste encore aux fissures et à la déformation : ces boîtes fonctionnent encore parfaitement cinquante ans plus tard.

Vinyles et électronique d’un autre temps

L’album Whipped Cream & Other Delights de Herb Alpert and the Tijuana Brass, sorti en 1965, s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires et a passé huit semaines en tête des classements Billboard. Il reste, selon l’article, le vinyle le plus couramment trouvé dans les boutiques d’occasion en Amérique du Nord.

Les appareils photo Polaroid Land, boîtiers en plastique de la série OneStep ou 600 popularisés dans les années 1970 et 1980, figurent aussi parmi les trouvailles électroniques les plus fréquentes, relégués dans des placards depuis l’arrivée du numérique. Les téléphones à cadran rotatif Western Electric, modèle 500, ont servi de standard au réseau Bell en Amérique du Nord pendant plus de trois décennies : construits en Bakélite lourde avec des sonneries métalliques internes, certains arrivent encore à recevoir des appels sur des lignes analogiques modernes.

Enfin, le jeu Trivial Pursuit, lancé en 1981 et vendu à des dizaines de millions d’exemplaires pour sa seule édition master, est décrit comme l’un des objets les plus surstockés du rayon jeux.

Les machines à coudre Singer, modèles 201 et Featherweight, avec leurs engrenages en acier massif plutôt qu’en plastique, sont souvent intégrées à des bureaux pliants en bois. Leur poids explique qu’elles soient régulièrement données lors de liquidations de biens immobiliers.

Le laiton massif, lui, a explosé en popularité dans les années 1970 et 1980 sous forme de canards, de hiboux ou de chandeliers étagés importés : il se ternit mais ne casse pas, ce qui permet de le polir pour retrouver un éclat miroir.

Les ensembles en bois de monkey pod et de teck massif, avec leurs moulins à poivre géants assortis, étaient des cadeaux incontournables de dîners dans les années 1960. Ces bois durs, résistants à l’humidité, ont survécu des décennies dans des garde-manger sombres avant de refaire surface.

Les broderies et points de croix encadrés, proverbes ou motifs floraux faits main, qui occupaient les loisirs domestiques à la fin du XXe siècle, sont donnés par les jeunes générations au moment de redécorer les maisons de famille. Ces objets, tout comme le laiton et les ustensiles de cuisine conçus pour durer, témoignent d’une fabrication pensée pour l’usure, à rebours de la production en plastique jetable actuelle.

Les tirages floraux rétro sur toile suivent la même logique. Ces reproductions de peintures à l’huile texturées, vendues en grands magasins dans les années 1970, mêlaient fleurs d’automne ternes, paysages impressionnistes et natures mortes de fruits. Présentées dans des cadres en bois doré ornementés, elles finissent elles aussi dans les boîtes de dons, au moment des rénovations domiciliaires.