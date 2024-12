Liquidation d’une enseigne populaire : clients désemparés face à des commandes « prises en otage »

La liquidation judiciaire de Mister Menuiserie, annoncée en décembre 2024, a plongé de nombreux clients dans le désarroi. Cette enseigne spécialisée dans la vente de portes, fenêtres et portails en aluminium, qui avait réalisé un chiffre d’affaires de 72 millions d’euros en 2023, laisse derrière elle une situation complexe et des clients inquiets pour leurs commandes.

Une chute brutale pour un acteur majeur du secteur

Mister Menuiserie, avec ses 120 magasins répartis sur le territoire français, était un acteur incontournable du marché de la menuiserie. Néanmoins, l’entreprise n’a pas résisté à ses difficultés financières, accumulant des dettes estimées à plus de 60 millions d’euros. Cette faillite retentissante rappelle d’autres cas récents dans le paysage économique français, comme la fermeture d’une institution des Champs-Élysées, marquant la fin d’une époque pour de nombreux consommateurs.

Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de l’enseigne, scellant ainsi le sort de près de 300 employés. Cette décision intervient après une période de redressement judiciaire infructueuse, débutée mi-novembre. Les conséquences de cette liquidation s’étendent bien au-delà des murs de l’entreprise, affectant profondément sa clientèle.

Des clients face à l’incertitude et la frustration

La situation laisse de nombreux clients dans l’expectative, certains ayant investi des sommes considérables dans leurs projets de rénovation ou d’aménagement. Les témoignages affluent, révélant des histoires similaires de commandes non livrées et de communication difficile avec l’entreprise. Un groupe Facebook intitulé « Arnaque mister menuiserie groupe soutien » a rapidement vu le jour, rassemblant plus de 400 membres en quête de solutions et de soutien mutuel.

Les problèmes rencontrés par les clients sont multiples :

Commandes intraçables

Demandes de remboursement sans réponse

Délais de livraison non respectés

Informations contradictoires ou absentes

Face à cette situation, certains clients envisagent une action en justice pour obtenir une indemnisation. La complexité de la situation est amplifiée par le fait que de nombreuses commandes sont prêtes à être expédiées mais restent bloquées chez les transporteurs, créant un véritable imbroglio logistique et juridique.

Le dilemme des commandes « prises en otage »

Un aspect particulièrement préoccupant de cette liquidation concerne les commandes déjà fabriquées mais non livrées. Les transporteurs, craignant de ne pas être payés, hésitent à effectuer les livraisons. Cette situation crée un paradoxe : les clients ont payé leurs commandes, en sont légalement propriétaires, mais ne peuvent y accéder.

Un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 20 janvier 2017 stipule que les clients ayant réglé l’intégralité de leur facture sont effectivement propriétaires de leur commande, et non Mister Menuiserie. Par contre, cette réalité juridique se heurte à la pratique, laissant les clients dans une impasse.

Problème Conséquence pour le client Commande bloquée chez le transporteur Impossibilité d’accéder à un bien payé Risque de revente par le transporteur Perte financière potentielle Frais supplémentaires demandés pour la livraison Surcoût imprévu et potentiellement illégal

Impacts étendus et perspectives incertaines

Au-delà des clients, la liquidation de Mister Menuiserie affecte profondément ses employés. Près de 350 personnes ont été licenciées économiquement à travers la France, tandis que les alternants voient leurs contrats brutalement interrompus. Cette situation rappelle les difficultés rencontrées par d’autres géants du commerce, mettant en lumière la fragilité du secteur de la distribution spécialisée.

Paradoxalement, le site web de l’entreprise reste actif, proposant même des offres alléchantes, ce qui ajoute à la confusion générale. Cette situation soulève des questions sur la protection des consommateurs dans le cadre de faillites d’entreprises et sur la nécessité de renforcer les mécanismes de sauvegarde.

Face à ces défis, certains consommateurs pourraient se tourner vers des solutions alternatives, comme les mini-maisons modernes proposées par Amazon, illustrant une tendance vers des solutions d’habitat plus flexibles et accessibles. Néanmoins, pour les clients de Mister Menuiserie, l’avenir reste incertain, entre espoir de récupérer leurs biens et crainte de pertes financières significatives.