Cette marque de prêt-à-porter française septuagénaire en redressement judiciaire

Lener Cordier, entreprise familiale nordiste fondée il y a 70 ans à Hazebrouck, se trouve aujourd’hui à un tournant crucial de son histoire. Frédéric Lener, son dirigeant actuel, a annoncé le placement en redressement judiciaire de la société. Cette décision survient dans un contexte économique particulièrement difficile pour le secteur du prêt-à-porter en France.

La marque, reconnue pour son savoir-faire et sa qualité, a vu son chiffre d’affaires diminuer de 14,3 millions d’euros en 2022 à 13,4 millions en 2023. Cette baisse significative s’explique notamment par la perte de clients majeurs pour lesquels Lener Cordier produisait en marque blanche, tels que Kookaï et Burton of London. La concurrence asiatique et les répercussions du conflit en Ukraine, où l’entreprise possède une usine employant 140 personnes, ont également fragilisé son modèle économique.

Cette situation n’est pas sans rappeler les difficultés rencontrées par d’autres enseignes françaises en crise, obligées de revoir leur stratégie pour survivre dans un marché en pleine mutation.

Les défis du prêt-à-porter français

Le secteur du prêt-à-porter en France traverse une période tumultueuse, marquée par la disparition ou la restructuration de marques emblématiques. Camaïeu, pilier du prêt-à-porter féminin, a connu une liquidation judiciaire retentissante en 2022, avant de renaître sous l’égide de Célio. D’autres acteurs majeurs comme Pimkie, Du Pareil Au Même (DPAM), Sergent Major, Natalys et le Coq Sportif font face à des difficultés financières importantes.

Cette hécatombe met en lumière les fragilités structurelles d’une industrie confrontée à plusieurs défis :

Une mondialisation effrénée

L’explosion des coûts de production

La concurrence des géants du low-cost

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement dues à la pandémie et aux conflits géopolitiques

Les consommateurs, de plus en plus sensibles aux prix, se tournent souvent vers des enseignes internationales comme Zara ou Shein, au détriment des marques françaises traditionnelles. Ce changement de comportement accentue la pression sur les entreprises hexagonales, les obligeant à repenser leur modèle économique pour rester compétitives.

Stratégies de réinvention pour une marque septuagénaire

Face à ces défis, Lener Cordier envisage plusieurs pistes pour se réinventer et assurer sa pérennité. Frédéric Lener affirme : « Ce n’est pas la fin du monde. C’est une réorganisation ». L’entreprise mise sur sa double implantation stratégique :

Localisation Activités Effectifs France Stylisme, prototypage, production en petites séries 72 employés Ukraine Fabrication de pièces complexes (manteaux) 140 employés

Ce modèle hybride, orienté vers le « Made in Europe », représente une réponse innovante à la difficulté de produire intégralement en France à des coûts compétitifs. Lener Cordier envisage également de renforcer la traçabilité et la valorisation de son savoir-faire via des initiatives de co-branding.

L’entreprise propose que les vêtements produits en marque blanche portent un label de qualité, indiquant leur origine et leur fabricant. Cette démarche vise à répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de transparence et à se démarquer dans un marché saturé.

L’avenir du prêt-à-porter français : entre tradition et innovation

Malgré les difficultés, certains signes encourageants émergent. Les marques propres de Lener Cordier, Maison Lener et Trench & Coat, affichent une croissance à deux chiffres sur le digital, montrant que le segment premium peut encore séduire une clientèle exigeante.

Cette résilience rappelle l’importance des fleurons industriels français dans le paysage économique national. Elle souligne également la nécessité d’une prise de conscience collective sur la valeur ajoutée du textile français.

Pour survivre et prospérer, les marques de prêt-à-porter françaises devront probablement :

Investir dans l’innovation technologique Renforcer leur présence en ligne Miser sur la durabilité et l’éthique Valoriser leur savoir-faire unique

L’avenir du prêt-à-porter français repose sur un équilibre délicat entre tradition et modernité. Les marques qui réussiront à s’adapter tout en préservant leur identité et leur expertise seront les mieux positionnées pour surmonter les défis actuels et futurs du secteur.