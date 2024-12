Bientôt la fin des tickets resto comme vous les connaissez ? Voici ce qui se prépare

Depuis août 2022, les titulaires de tickets restaurant bénéficient d’une dérogation exceptionnelle leur permettant d’acheter tous types de produits alimentaires en supermarché. Cette mesure, initialement mise en place pour soutenir le pouvoir d’achat face à la crise sanitaire, a été reconduite en décembre 2023 en raison de l’inflation persistante.

L’Assemblée nationale avait voté le 20 novembre dernier une prolongation de cette dérogation jusqu’à fin 2026. Par contre, le processus législatif a été brutalement interrompu par la censure du gouvernement, laissant planer un doute sur l’avenir de cette mesure. Laurence Garnier, ex-secrétaire d’État à la Consommation, s’inquiète : « L’impossibilité pour les salariés qui bénéficient aujourd’hui de titres restaurant de les utiliser » pour leurs courses à partir du 1er janvier 2025 devient une réalité préoccupante.

Impact potentiel sur le pouvoir d’achat des Français

La fin de cette dérogation aurait des conséquences significatives pour six millions de Français, selon Laurence Garnier. Ces consommateurs risquent de perdre la possibilité d’utiliser leurs tickets restaurant pour acheter des produits de base tels que :

Pâtes

Riz

Farine

Beurre

Viande

Poisson

Légumes

Cette situation pourrait avoir un impact non négligeable sur le budget alimentaire des ménages, particulièrement dans un contexte où le chèque énergie et d’autres aides sont cruciales pour de nombreux foyers. La fin de cette mesure risque d’accentuer les difficultés financières de certains salariés, notamment les plus modestes.

Processus législatif en suspens : quelles solutions ?

La proposition de loi visant à prolonger la dérogation jusqu’à fin 2026 avait été adoptée à l’unanimité par les députés. Toutefois, son examen par le Sénat, prévu initialement pour décembre 2024, est désormais compromis. Laurence Garnier souligne l’urgence de la situation : « Je ne vois pas comment elle pourrait l’être avant le 31 décembre ».

Pour éviter une interruption de cette mesure, plusieurs options pourraient être envisagées :

La formation rapide d’un nouveau gouvernement L’adoption d’une disposition législative d’urgence Une prolongation temporaire par décret

Néanmoins, le temps presse et l’incertitude politique actuelle complique la mise en œuvre de ces solutions. Cette situation rappelle les défis auxquels font face les politiques publiques en période d’instabilité gouvernementale, comme on peut le constater également dans d’autres domaines tels que les changements de tarification des transports parisiens.

Perspectives et enjeux pour l’avenir

La menace qui pèse sur l’utilisation élargie des tickets restaurant soulève des questions plus larges sur la pérennité des mesures de soutien au pouvoir d’achat. Si cette dérogation venait à disparaître, cela pourrait avoir des répercussions sur :

Acteurs concernés Impacts potentiels Salariés Diminution du pouvoir d’achat Supermarchés Baisse potentielle du chiffre d’affaires Restaurateurs Possible augmentation de la fréquentation Émetteurs de tickets restaurant Modification des habitudes d’utilisation

La situation actuelle met en lumière la fragilité de certaines mesures sociales face aux aléas politiques. Elle souligne également l’importance d’une action législative rapide et concertée pour préserver les acquis sociaux, particulièrement en période d’incertitude économique. L’avenir de cette dérogation sur les tickets restaurant reste incertain, mais son impact potentiel sur le quotidien de millions de Français en fait un sujet de préoccupation majeur pour les semaines à venir.