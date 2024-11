N’a jamais travaillé : combien touche une femme à la retraite ?

Contrairement aux idées reçues, une femme n’ayant jamais travaillé peut bénéficier de certains dispositifs pour sa retraite. L’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF) est l’une des principales options. Ce système permet de valider des trimestres sans avoir exercé d’activité professionnelle rémunérée.

Pour être éligible à l’AVPF, plusieurs conditions doivent être remplies :

Avoir un enfant de moins de 2 ans ou au moins deux enfants

Percevoir certaines prestations familiales

Disposer de ressources inférieures à un plafond défini

L’AVPF offre la possibilité de cotiser au régime général de retraite sur la base du SMIC brut. Cette option est particulièrement avantageuse pour les femmes qui se sont consacrées à l’éducation de leurs enfants.

Alternatives pour constituer une pension de retraite

Au-delà de l’AVPF, d’autres possibilités existent pour les femmes n’ayant jamais travaillé. L’inscription à France Travail (anciennement Pôle Emploi) permet de valider jusqu’à six trimestres, même si le chômage n’est pas indemnisé. Cette option ne génère pas de points pour la retraite complémentaire, mais contribue à la constitution des droits à la retraite de base.

La cotisation volontaire à l’assurance retraite est une autre alternative. Elle est accessible sous certaines conditions, notamment :

Avoir été salarié à l’étranger avec une affiliation de 5 ans à l’assurance maladie française

Aider un membre de sa famille invalide ou infirme dans les actes quotidiens

Avoir bénéficié de l’indemnité de soins aux tuberculeux avant le 1er décembre 1982

Ces options permettent aux femmes sans carrière professionnelle de construire progressivement leurs droits à la retraite.

Montant et aides complémentaires pour la retraite

Le montant de la pension de retraite pour une femme au foyer varie selon sa situation personnelle. L’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) constitue un complément important. Cette aide peut être accordée dès 65 ans et s’élève à :

Situation Montant mensuel maximum Personne seule 961,08 € Couple 1 492,08 €

Il est capital de noter que ces montants sont susceptibles d’évoluer. Les femmes concernées doivent se tenir informées des changements potentiels, comme l’envoi de courriers informatifs aux retraités éligibles à certaines revalorisations.

Les écarts de pension entre les départements et les individus sont une réalité. Une femme n’ayant jamais travaillé ne percevra pas la même pension qu’un cadre ayant cotisé toute sa vie. Par contre, les dispositifs mentionnés visent à assurer un minimum de ressources aux personnes sans carrière professionnelle.

Démarches et conseils pour optimiser sa retraite

Pour bénéficier de ces dispositifs, il est primordial d’effectuer les démarches appropriées. Voici quelques recommandations :

S’informer auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’AVPF Contacter France Travail pour l’inscription au chômage non indemnisé Se renseigner auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse pour la cotisation volontaire Anticiper la demande d’ASPA auprès de sa caisse de retraite

Il est recommandé de commencer ces démarches bien avant l’âge de la retraite. Une planification précoce permet d’optimiser ses droits et d’éviter les surprises désagréables au moment de la cessation d’activité.

En définitive, bien que la situation d’une femme n’ayant jamais travaillé puisse sembler délicate en termes de retraite, des solutions existent. La combinaison de l’AVPF, de l’ASPA et d’autres dispositifs permet d’assurer un revenu minimal. Il est important de s’informer et d’anticiper pour bénéficier pleinement de ces options et garantir une retraite sereine.