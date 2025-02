“Ne dépassez pas la date” : voici les délais pour déclarer vos impôts en 2025

L’année fiscale suit son cours et voilà que la période des impôts 2025 pointe le bout de son nez. Ce rendez-vous annuel est vraiment important pour tous les contribuables, puisqu’il détermine le montant à payer ou à se faire rembourser, tout en préparant les ajustements pour l’année suivante.

Calendrier pour déclarer ses impôts

La saisie des déclarations commence officiellement le 13 avril 2025. À partir de ce jour-là, chacun pourra envoyer sa déclaration. Ceux qui préfèrent le format papier ont jusqu’au 22 mai 2025 pour faire leurs papiers. Mais la majorité opte désormais pour la version en ligne, avec des délais qui varient selon les zones géographiques.

Les contribuables habitant dans les départements 01 à 19 , ainsi que les non-résidents (Zone 1), bénéficient jusqu’au 25 mai 2025 pour compléter leur démarche en ligne.

Ceux qui se trouvent dans les départements 20 à 54 , incluant la Corse (Zone 2), ont un petit délai supplémentaire jusqu'au 1er juin 2025 .

Enfin, les résidents des départements 55 à 976 (Zone 3) peuvent finaliser leur déclaration jusqu'au 8 juin 2025.

Les avis d’imposition seront ensuite envoyés à partir de fin juillet 2025, précisant le taux de prélèvement à la source à appliquer dès septembre (pour info, ce taux affectera directement vos revenus).

Risques financiers et sanctions

Si vous ne respectez pas ces dates, attendez-vous à payer des pénalités. Dès le premier jour de retard, une majoration de 10 % s’applique automatiquement. Cette majoration peut grimper à 40 % en cas de mise en demeure, et atteindre 80 % en cas d’omission volontaire avec intention de tromper (c’est-à-dire, en cas de fraude avérée). Ces sanctions montrent bien qu’il vaut mieux être à l’heure et veiller à ce que sa déclaration soit complète et exacte.

En plus, ne pas déclarer ses revenus peut conduire à une taxation basée uniquement sur les infos en possession du fisc, ce qui pourrait ne pas refléter fidèlement votre situation réelle.

Même avec le prélèvement à la source, chacun doit continuer à déclarer ses revenus chaque année. Il est donc indispensable de vérifier attentivement toutes les données préremplies pour éviter toute erreur (on ne sait jamais, un petit oubli peut vite se transformer en problème). Certains revenus, comme les loyers perçus, primes exceptionnelles ou gains issus des cryptomonnaies, doivent être ajoutés manuellement.

Pensez aussi aux réductions et crédits d’impôt qui ne sont pas toujours pris en compte automatiquement. Si vous avez le moindre doute ou que vous voyez une erreur dans votre déclaration, mieux vaut rapidement contacter l’administration fiscale ou même faire appel à un expert-comptable, surtout si vos revenus présentent des particularités.

Services en ligne et aide

Pour simplifier la vie, le site officiel impots.gouv.fr mettra à disposition un espace personnel accessible en ligne, où chacun pourra vérifier et compléter sa déclaration préremplie. Le format papier reste réservé aux personnes n’ayant pas accès à internet ou rencontrant des difficultés numériques (dans ce cas, le cachet de la poste fera foi pour la date d’envoi).

Par ailleurs, en janvier précédant cette période fiscale, environ neuf millions de personnes ont reçu un virement de 645 € (rappel utile des aides financières possibles sous certaines conditions).