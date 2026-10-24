Nouvelles règles de l’UE, découvrez ce qui change pour les retraits d’argent

L’Union européenne s’apprête à autoriser une nouvelle solution pour les retraits d’argent liquide : transformer les commerces de proximité en points de retrait d’espèces, sans obligation d’achat, rapporte l’Internaute. Le texte fixe des plafonds compris entre 100 et 150 euros par retrait, sans qu’un passage en caisse soit nécessaire.

Ce service existait déjà, mais il restait systématiquement couplé à un achat. Jusqu’ici, impossible de repartir avec des billets sans repartir aussi avec une baguette ou un paquet de café. La nouveauté tient précisément à ce détachement : le commerçant pourra remettre du liquide même sans vente associée.

Chaque État membre pourra abaisser le plafond maximal de 150 euros, sans toutefois descendre sous les 100 euros. Ce seuil haut vise à éviter une concurrence déloyale avec les distributeurs automatiques et à empêcher que les commerces ne se retrouvent rapidement à court d’espèces.

Chaque retrait nécessitera une authentification forte, c’est-à-dire une validation par carte et code confidentiel. Les pays membres pourront aussi fixer une limite de retrait quotidienne par compte, pour limiter les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Le service restera facultatif pour le commerçant, qui ne proposera l’option que si sa caisse dispose d’assez de liquidités, et le client devra être informé des frais éventuels avant l’opération.

Un accord qui doit encore être validé formellement

Le texte concerné, la troisième directive sur les services de paiement dite DSP3, a été lancé par la Commission européenne en 2023. Le 27 novembre 2025, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire. En mai 2026, la commission des affaires économiques du Parlement l’a approuvé à son tour.

Il reste une dernière étape, l’adoption formelle par le Parlement et le Conseil, avant l’entrée en vigueur. Sur son site, le Parlement européen qualifie déjà le texte de proche de l’adoption.

Des zones rurales confrontées à la disparition des distributeurs

La réforme répond à des difficultés d’accès à l’argent liquide, liées à la fermeture de nombreuses agences bancaires et à la disparition des distributeurs automatiques de billets. Les habitants des zones rurales sont particulièrement concernés par ces difficultés de retrait. Le texte européen indique viser à faciliter l’accès aux espèces, notamment dans les zones reculées.

Cash Services, un automate commun à quatre banques

Sur le terrain, le réseau de distributeurs est déjà en pleine recomposition. Plusieurs milliers de DAB vont être remplacés par des automates de marque commune Cash Services d’ici fin 2026. Quatre banques sont à l’origine du projet, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale et CIC, qui mutualisent leurs réseaux pour garantir l’accès au cash tout en réduisant leurs coûts.

Au total, 7 000 automates seront installés ou convertis, dont 5 000 en agence et 2 000 hors agence, tandis que 3 000 DAB traditionnels seront retirés, surtout en zones urbaines où la densité de points de retrait reste jugée suffisante.

Ce virage s’explique par un usage en recul : les paiements en espèces ne représentent plus que 43 % des transactions en magasin, contre 68 % en 2017, alors que les coûts d’entretien des distributeurs, maintenance, sécurité, réapprovisionnement, restent élevés.

Conséquence concrète pour les clients : la fin des frais de retrait hors réseau, qui pouvaient coûter entre 1 et 2 euros dans une autre banque. Tous les automates Cash Services deviennent gratuits pour les clients des quatre banques partenaires, et cette gratuité s’étend aux clients de Hello Bank! et de Monabanq.

Selon les modèles, les nouveaux automates permettent aussi le dépôt d’espèces, le scan de chèques sans bordereau, la consultation de solde, l’impression de RIB ou l’obtention de petites coupures, parfois dès 5 euros. Malgré la mutualisation des machines, l’écran reconnaît la banque du client dès l’insertion de la carte et affiche ses couleurs et menus habituels.

Les mairies pourront réclamer un automate

La disparition des DAB inquiète particulièrement les zones rurales. Cash Services prévoit une offre dédiée aux collectivités locales : les mairies pourront demander l’installation d’un automate, à condition de garantir un volume d’activité suffisant. Si ce volume est garanti, l’installation sera gratuite ; sinon, une participation financière pourra être discutée. Cette flexibilité vise à éviter les erreurs passées, lorsque des distributeurs avaient parfois été installés dans des villages sans réelle demande.

Les distributeurs deviennent accessibles aux personnes handicapées

Un autre changement, distinct de la DSP3, touche déjà les automates. Depuis le 28 juin 2025, une directive européenne oblige les banques françaises à rendre leurs distributeurs accessibles à tous. Le texte à l’origine, la directive (UE) 2019/882, dite European Accessibility Act, impose désormais des instructions vocales, une prise pour casque audio, un contraste réglable et un texte agrandi sur tout nouveau DAB installé après cette date. L’objectif est de permettre à une personne malvoyante, sourde ou avec des troubles cognitifs de retirer de l’argent seule.

Un pictogramme de casque signale désormais la prise jack, et une touche tactile active une voix qui lit les menus, les montants et les confirmations. Côté visuel, la taille des caractères peut s’agrandir, l’affichage gagne en contraste et le temps de lecture s’allonge avant validation.

Les automates déjà installés avant le 28 juin 2025 pourront continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée de vie économique, dans la limite de vingt ans. La Fédération bancaire française indique que la majorité des automates récents répondent déjà à ces critères, les autres devant être remplacés au fil des renouvellements.

En cas de difficultés répétées, il reste possible d’alerter sa banque, puis le médiateur bancaire, ou de saisir la Banque de France ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.