Paris en ligne : l’allemand Tipico racheté par Banijay pour 4,6 milliards d’euris

Le 28 octobre 2025, le groupe Banijay, déjà propriétaire de Betclic, a officialisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans le bookmaker allemand Tipico, jusque-là détenu par CVC Capital Partners. Cette opération, valorisée à 4,6 milliards d’euros, selon Reuters, constitue le plus grand rachat jamais entrepris par Banijay.

Banijay se positionne comme un conglomérat du sport et du divertissement

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de diversification engagée depuis la fusion entre Banijay et Betclic Evergreen en 2022. L’objectif : bâtir un écosystème complet autour du sport comme produit économique et média. En s’offrant Tipico, Banijay consolide cette approche verticale — du contenu à la monétisation via le pari.

L’opération, structurée autour d’un financement bancaire d’environ 3 milliards d’euros, confère à Banijay une participation de 65 % dans Tipico, avec un objectif d’atteindre 72 % à la clôture prévue mi-2026, selon le communiqué publié sur GlobeNewswire. Cette transaction portera le chiffre d’affaires pro forma du groupe à 6,4 milliards d’euros en 2024, pour un EBITDA ajusté de 1,4 milliard.

Le nouvel ensemble, baptisé Banijay Gaming, pèsera 3 milliards d’euros de revenus, pour 854 millions d’euros d’EBITDA ajusté et 716 millions d’euros de flux de trésorerie libres. Le groupe revendique désormais le statut de numéro 1 des paris sportifs en Europe continentale, avec 6,5 millions de joueurs actifs uniques et plus de 1 250 points de vente en Allemagne et en Autriche.

Un repositionnement stratégique aux synergies multiples

Le cœur de l’opération dépasse la dimension capitalistique. En intégrant Tipico, Banijay cherche à capitaliser sur un double levier : la puissance de ses contenus et la valeur de ses données clients. Le groupe estime que les synergies opérationnelles et technologiques généreront environ 100 millions d’euros d’économies par an à moyen terme.

Cette intégration offre à Banijay un outil stratégique redoutable : la maîtrise du cycle complet de valorisation du sport. Le groupe produit déjà des émissions et compétitions sportives à succès — de la diffusion télévisuelle aux plateformes numériques. Désormais, ces contenus pourront nourrir directement son écosystème de paris via Betclic et Tipico, renforçant la fidélisation et l’engagement des utilisateurs.

Dans un rapport cité par Advanced Television, les analystes estiment que Banijay Gaming représente déjà 30 % des ventes du groupe et que la croissance annuelle moyenne devrait atteindre +7,5 % du chiffre d’affaires et +22 % du bénéfice par action sur la période 2025-2028. Une dynamique soutenue par la progression rapide du marché des paris sportifs en ligne, dont la valeur mondiale dépasse désormais les 110 milliards d’euros.

Une consolidation européenne aux implications économiques fortes

Le rachat de Tipico illustre un mouvement de fond : la consolidation du marché européen des jeux d’argent. En France, Betclic domine déjà le segment des paris sportifs en ligne, tandis qu’en Allemagne et en Autriche, Tipico s’impose comme le principal opérateur sous licence nationale. Leur rapprochement place Banijay en situation de leader continental, avec des parts de marché cumulées supérieures à 30 % sur plusieurs juridictions européennes.

Ce nouvel ensemble confère au groupe un avantage concurrentiel déterminant face à des acteurs comme Flutter, Entain ou Kindred. Grâce à la complémentarité géographique et à l’effet d’échelle, Banijay entend réduire ses coûts d’acquisition client et accroître sa rentabilité.