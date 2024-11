Vigilance jaune pour neige et verglas : 5 départements concernés ce mercredi

Avec l’arrivée brutale de l’hiver, Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour neige et verglas. Cette alerte concerne particulièrement l’est de la France, où des températures glaciales combinées à des précipitations marquent les premiers épisodes neigeux significatifs de la saison.

Les départements concernés et les prévisions détaillées

Les départements touchés par cette vigilance jaune sont la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Ces zones, habituées aux hivers rigoureux, connaissent une arrivée précoce de la neige cette année.

Selon Météo-France, la situation est due à un « air très froid d’altitude » qui favorise les chutes de neige dès 300 à 600 mètres d’altitude. Sur le relief des Alpes du Nord et des Vosges, les giboulées devraient entraîner des accumulations localisées, rendant potentiellement les déplacements difficiles. Dans les Pyrénées, la neige sera visible à des altitudes plus élevées, entre 1 500 et 1 800 mètres.

Outre ces zones, des précipitations neigeuses légères sont attendues sur certaines régions non montagnardes, comme les collines normandes, où un mélange de grésil et de neige fondante pourrait être observé.

Un épisode hivernal marqué jeudi

La situation devrait se durcir dès jeudi 21 novembre avec un épisode neigeux plus généralisé. Une perturbation venue de l’ouest englobera une grande partie du pays. Les prévisions indiquent que la neige pourrait descendre jusqu’en plaine, particulièrement dans les régions du Poitou, des Pays de la Loire, de la Franche-Comté et au nord de l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Ces prévisions soulignent un contraste saisissant entre les températures actuelles et celles attendues pour la saison. Alors que novembre reste habituellement marqué par une météo plus tempérée, la résistance de l’air froid pourrait engendrer des couches de neige significatives, avec des gelées matinales fréquentes et une perturbation des activités quotidiennes.

Conséquences pour les habitants et recommandations

Les autorités locales appellent à une vigilance accrue, notamment pour les automobilistes. Les routes de montagne, mais aussi celles des zones urbaines, pourraient être glissantes à cause du verglas ou de la neige fondante. Il est recommandé d’équiper les véhicules de pneus adaptés ou de chaînes, surtout dans les départements concernés par la vigilance jaune.

Pour les piétons, les trottoirs peuvent devenir de véritables pièges avec des plaques de glace invisibles. Il est conseillé de se munir de chaussures antidérapantes et de rester attentif aux bulletins météorologiques locaux.

Des perspectives hivernales à affiner

L’évolution de cette situation reste incertaine. Météo-France suit de près l’avancée de la perturbation prévue pour jeudi, qui pourrait affecter encore plus de départements. L’arrivée d’une masse d’air humide dans un contexte de températures froides pourrait conduire à un nouvel épisode de neige, touchant potentiellement des zones inhabituelles comme les plaines du nord et du centre-ouest.

Ces premiers jours de froid intense marquent une rupture nette avec l’automne et annoncent un hiver qui s’installe fermement. Les prochains jours seront décisifs pour évaluer l’ampleur de ces épisodes neigeux et pour préparer au mieux les infrastructures et les populations.

En attendant, les habitants des zones concernées sont invités à se préparer aux défis liés aux conditions hivernales, qui devraient se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine.