La précarité financière des étudiants français

La situation financière des étudiants français est loin d'être enviable. Selon une étude menée par Opinionway pour Sofinscope relevé par BFMTV, près de 45 % des jeunes estiment que leur budget ne leur permet pas de profiter pleinement de leur vie étudiante. Avec un revenu mensuel moyen de 628 euros, ces étudiants doivent jongler avec des dépenses qui dépassent souvent leurs moyens. En effet, le montant total des dépenses mensuelles est estimé à 700 euros, soit 72 euros de plus que ce qu'ils ont à leur disposition. Le budget idéal serait de 1.218 euros : on en est loin.



Cette précarité financière est particulièrement marquée chez les étudiants qui ne travaillent pas, avec un budget mensuel moyen de seulement 531 euros. En revanche, ceux qui occupent un emploi étudiant, représentant 21 % des jeunes interrogés, disposent de 901 euros par mois, une somme encore insuffisante pour couvrir l'ensemble de leurs besoins. « Les étudiants se voient contraints de vivre au-dessus de leurs moyens », souligne l'étude.



Les conséquences de cette précarité sont nombreuses. Pour équilibrer leur budget, les étudiants doivent faire des choix difficiles. Le logement et l’alimentation accaparent la majeure partie de leur budget, avec respectivement 311 euros et 114 euros en moyenne. Les dépenses consacrées à la santé et aux loisirs, quant à elles, sont réduites au strict minimum, avec seulement 28 euros et 53 euros alloués à ces postes.



Pour beaucoup, il est impossible de joindre les deux bouts sans aide extérieure. 71 % des étudiants déclarent avoir recours à une aide financière, que ce soit de la part de leurs parents, des bourses étudiantes ou d'autres formes de soutien. Près de 39 % des étudiants sollicitent régulièrement leurs parents, et 46 % envisagent même de retourner vivre chez eux si leur situation ne s'améliore pas.