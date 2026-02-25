Chaleur : record battu avec plus de 28°C en février

La chaleur s’est imposée sur une grande partie du territoire français alors même que l’hiver n’a pas dit son dernier mot. Sous l’effet d’un flux de sud-ouest apportant de l’air subtropical, les températures ont atteint des niveaux dignes d’un mois d’avril, voire de mai. Selon Météo-France, « les températures maximales dépassent fréquemment les 20°C sur une large partie du pays », des valeurs qualifiées de « très au-dessus des normales pour un mois de février ». Dans le Sud-Ouest, un pic à 28,3°C a été relevé à Orthez, établissant un record mensuel.

Chaleur record en février : un épisode d’ampleur nationale

L’épisode ne se limite pas à un simple redoux passager. Dans plusieurs communes du Sud-Ouest, les 25°C ont été franchis. D’après les données relayées par Franceinfo, près de 30°C ont même été recensés localement, un niveau exceptionnel de chaleur pour la période hivernale.

Les écarts avec les normales saisonnières atteignent parfois 10 à 14°C. À Paris, les maximales se sont rapprochées des 20°C. Sur une large moitié ouest du pays, les températures observées correspondent davantage aux moyennes d’un début de printemps qu’à celles d’un mois de février.

Dans son bulletin consacré à cet « avant-goût de printemps », Météo-France souligne que la douceur concerne une grande partie du territoire. La configuration atmosphérique en cause est bien identifiée : un anticyclone positionné sur l’Europe centrale combiné à une dépression sur l’Atlantique a favorisé une remontée d’air chaud depuis la péninsule Ibérique.

Ce type de circulation n’est pas inédit. Ce qui frappe, en revanche, c’est son intensité et son ampleur en plein cœur de l’hiver météorologique.

Réchauffement : une tendance de fond plus qu’un simple épisode

Un record isolé peut relever de la variabilité naturelle. Mais la répétition d’épisodes de chaleur en hiver s’inscrit dans une dynamique plus large. Les dernières années figurent parmi les plus chaudes jamais enregistrées en France. Les scientifiques observent une hausse continue des températures moyennes, accompagnée d’une intensification des extrêmes.

Comme le rappelle Météo-France, ces anomalies se produisent dans un contexte de réchauffement global qui augmente la probabilité d’épisodes doux précoces. Autrement dit, lorsque les conditions atmosphériques sont favorables à la douceur, les températures atteintes sont aujourd’hui plus élevées qu’il y a quelques décennies.

Cette évolution modifie les repères saisonniers. Février, historiquement associé aux dernières vagues de froid, devient ponctuellement un mois de transition vers des conditions quasi printanières. La frontière entre saisons s’estompe, avec des conséquences sur les cycles naturels et économiques.

Des impacts concrets pour les ménages et les secteurs clés

Pour les particuliers, la douceur se traduit par une baisse temporaire des besoins en chauffage. La consommation de gaz et d’électricité peut diminuer sur quelques jours, offrant un répit ponctuel aux budgets énergétiques. Mais cet effet reste conjoncturel et dépend de la durée de l’épisode.

Dans l’agriculture, la situation est plus délicate. Des températures élevées en février peuvent provoquer un redémarrage anticipé de la végétation. Bourgeons et jeunes pousses deviennent alors vulnérables en cas de gel tardif. Les producteurs de fruits, notamment, redoutent ces décalages de calendrier qui fragilisent les récoltes.

Le tourisme hivernal est également concerné. Les stations de moyenne altitude, déjà exposées à l’irrégularité de l’enneigement, subissent de plein fouet ces anomalies thermiques. Lorsque les températures nocturnes restent trop élevées, la production de neige artificielle devient plus complexe, voire impossible.

Plus largement, ces épisodes interrogent la capacité d’adaptation des infrastructures. Gestion de l’eau, planification énergétique, organisation des filières agricoles : l’anticipation devient un enjeu central face à un climat plus instable.

Un signal supplémentaire d’un climat en mutation

L’épisode de février ne signifie pas pour autant la fin de l’hiver. Des retours de froid restent possibles dans les semaines à venir. La variabilité météorologique demeure une réalité. Toutefois, la multiplication des records mensuels renforce l’idée d’un changement structurel.

Les données climatiques montrent que les anomalies positives sont de plus en plus fréquentes, y compris en période hivernale. La chaleur observée en février apparaît ainsi comme un indicateur supplémentaire d’une trajectoire orientée vers des températures plus élevées.

Pour les décideurs publics comme pour les acteurs économiques, l’enjeu dépasse la simple observation statistique. Il s’agit désormais d’intégrer ces évolutions dans les stratégies d’aménagement, de production et de consommation. L’adaptation au réchauffement n’est plus une hypothèse lointaine : elle devient une nécessité immédiate.