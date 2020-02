Pronuptia en faillite en raison de la baisse du nombre de mariages

En 2019, 227 000 mariages ont été célébrées, dont 6 000 entre personnes du même sexe. C’est le nombre d’unions le plus faible jamais enregistré : en 2000, on avait enregistré 305 000 mariages. Leur nombre a chuté de plus de 25% en 20 ans. De quoi plonger l’industrie de la robe de mariée dans les pires difficultés. Et Pronuptia n’a finalement pas tenu : le tribunal de commerce de Laval a rejeté toutes les offres de reprise et annoncé la fermeture définitive du groupe. 234 emplois vont être supprimés, tandis que le réseau de 41 boutiques va fermer. La première avait ouvert à Paris, en 1958.



Pronuptia s’était placé en liquidation judiciaire en septembre 2019, auprès du tribunal de commerce de Laval. L’entreprise, basée à Louverné en Mayenne, n’avait pas réalisé de résultats suffisants durant l’année pour éponger sa dette. L’entreprise avait poursuivi son activité jusqu’au 4 décembre, tandis qu’un administrateur judiciaire était chargé de trouver des repreneurs.