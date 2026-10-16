Booking : les escrocs piratent désormais des annonces existantes

En 2026, les escrocs spécialisés dans les locations touristiques ont modifié leur approche : ils ne créent plus de fausses annonces, mais piratent celles déjà existantes. Cette évolution marque un tournant majeur dans la menace pour les voyageurs. L’an dernier, Booking a supprimé 26 000 fausses annonces ; cependant, les fraudeurs exploitent désormais une faille plus insidieuse : le détournement de publicités légitimes validées par la plateforme. Ce phénomène pourrait bien perturber les vacances d’hiver de nombreux touristes.

Les nouvelles stratégies des arnaqueurs en 2026

Autrefois, les fraudeurs inventaient des appartements fictifs. En 2026, ils s’en prennent directement aux comptes de propriétaires légitimes. Au début de l’année, plusieurs cyberattaques ont permis aux criminels d’accéder à des informations sensibles, telles que les identifiants et mots de passe, ainsi que les coordonnées bancaires. Grâce à ces données, ils infiltrent les comptes existants, modifiant subtilement les annonces. Pascal Mafait, responsable du service des Fraudes chez Booking, considère cette évolution comme une « attaque d’un niveau bien plus sophistiqué que le simple affichage de fausses annonces », utilisant notamment l’intelligence artificielle.

Les annonces piratées restent presque indétectables : elles conservent leur historique, photos authentiques et avis clients. Seuls le prix, attractivement réduit, et les coordonnées bancaires, redirigées vers les comptes des escrocs, changent. Cet été à Paris, plusieurs dizaines de touristes se sont retrouvés sans logement après avoir réservé des appartements près de la Tour Eiffel, découvrant parfois l’arnaque face à d’autres victimes.

Le rôle de l’intelligence artificielle dans les arnaques

L’intelligence artificielle renforce la crédibilité des annonces piratées. Les escrocs l’utilisent pour rédiger des descriptions attrayantes, générer des réponses automatiques et créer de faux avis. Elle permet aussi d’adapter le contenu en fonction du profil de la victime. Malgré les efforts de 130 spécialistes en cybercriminalité chez Booking, les annonces piratées passent souvent inaperçues, ayant déjà été validées avant leur détournement.

Cependant, des incohérences persistent. Des avis clients peuvent mentionner des caractéristiques inexistantes, comme un « cadre rural » pour un appartement parisien. Pourtant, avec une offre alléchante et l’urgence de réserver, peu de voyageurs prennent le temps de vérifier ces détails. En Finlande, Sanni Fredriksson a versé plus de 2 000 euros d’avance pour un appartement à Espoo, malgré des signaux d’alerte.

Les risques accrus durant l’hiver 2026-2027

Pascal Mafait met en garde contre un risque accru dans les stations de ski des Alpes. La forte demande durant les vacances d’hiver crée un contexte idéal pour les arnaques. Les tarifs élevés, la rareté de l’offre et l’urgence de réserver favorisent les escroqueries. Selon Capital, 6 % des Français ont déjà été touchés. Les stations alpines sont particulièrement vulnérables, car beaucoup de propriétaires y louent leur bien seulement quelques semaines par an, ce qui retarde la détection des piratages.

Quelques indices peuvent trahir une arnaque : un prix anormalement bas, des avis incohérents, une pression pour finaliser rapidement la réservation ou un paiement en dehors de la plateforme. Il est conseillé de privilégier le paiement via Booking, qui offre une garantie de remboursement, et de vérifier l’ancienneté du compte propriétaire ainsi que le nombre d’avis. Contacter directement le propriétaire via la messagerie de Booking peut également aider à confirmer la légitimité de l’annonce. Comme le montre l’article sur le vol de données chez Gîtes de France, la cybersécurité touristique devient un enjeu économique crucial.

Malgré les améliorations des systèmes de protection des plateformes, les fraudeurs évoluent rapidement. La vigilance individuelle reste essentielle pour éviter de perdre des centaines d’euros et de gâcher ses vacances.