Canicule : 49 départements en vigilance rouge, la France sous une chaleur extrême et durable

La France entre dans une phase particulièrement critique de l’épisode de canicule. Ce lundi 22 juin 2026, 49 départements sont placés en vigilance rouge par Météo-France, tandis que 40 autres sont en vigilance orange. La quasi-totalité du pays est désormais concernée par des températures très élevées ou par un risque lié aux fortes chaleurs.

L’épisode est remarquable par son intensité, son étendue et sa durée. Les températures maximales peuvent atteindre 38 à 42 °C selon les régions, avec des nuits très chaudes qui limitent fortement la récupération. Météo-France prévoit un maintien de la chaleur à un niveau très élevé au moins jusqu’à jeudi, avant une possible baisse à partir de vendredi.

Une vigilance rouge étendue à une large partie du pays

La vigilance rouge canicule correspond au niveau d’alerte le plus élevé. Elle est déclenchée lorsque l’intensité et la durée de la chaleur présentent un danger exceptionnel pour la population.

Pour ce lundi 22 juin, 49 départements sont concernés. L’alerte rouge s’étend sur une large diagonale allant de l’ouest et du sud-ouest vers le centre, l’Île-de-France, une partie de la Bourgogne, le nord de l’Auvergne et plusieurs départements bretons.

Cette extension est notable, car elle touche aussi des régions moins habituées aux fortes chaleurs prolongées, notamment une partie de la Bretagne et de l’ouest du pays. Le phénomène ne concerne donc pas seulement les zones traditionnellement les plus exposées du sud de la France.

La liste complète des départements en vigilance rouge

Les 49 départements placés en vigilance rouge canicule sont :

Allier, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise.

Dans ces territoires, les consignes de prudence doivent être appliquées strictement. En vigilance rouge, chacun peut être menacé, y compris les personnes jeunes ou en bonne santé, en particulier en cas d’exposition prolongée, d’effort physique, de travail à l’extérieur ou de logement surchauffé.

40 départements en vigilance orange

En plus de la vigilance rouge, 40 départements sont placés en vigilance orange canicule. Ce niveau indique déjà une situation dangereuse, nécessitant un suivi attentif de l’évolution météo et l’application des conseils de protection.

Les départements en vigilance orange sont :

Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Doubs, Drôme, Eure, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Somme, Var, Vaucluse, Vosges et Territoire de Belfort.

Même en orange, la chaleur peut entraîner des conséquences sérieuses, notamment pour les personnes âgées, les enfants, les personnes malades, les travailleurs exposés et les personnes isolées.

Des températures parfois proches ou supérieures à 40 °C

La journée de lundi s’annonce comme l’une des plus difficiles de l’épisode. Les maximales devraient souvent atteindre 38 à 40 °C sur l’Île-de-France, l’ouest de la Bretagne et la vallée du Rhône.

Les valeurs les plus élevées sont attendues du nord de l’Aquitaine vers la Touraine et l’Anjou, où les températures pourraient atteindre 40 à 42 °C. De tels niveaux sont particulièrement éprouvants, surtout lorsqu’ils se maintiennent plusieurs jours d’affilée.

Dimanche 21 juin avait déjà marqué une nette aggravation de la chaleur, avec des valeurs supérieures à 36 °C sur une grande partie du pays et des pointes proches ou supérieures à 40 °C dans plusieurs secteurs. Lundi doit donc prolonger et accentuer cette situation.

Une vague de chaleur durable jusqu’à jeudi au moins

Selon Météo-France, l’épisode caniculaire a débuté mercredi 17 juin. Il s’agit de la première vague de chaleur de l’année 2026, mais elle se distingue déjà par son intensité et sa précocité.

Les prévisions évoquent un plateau de températures très élevées entre lundi et jeudi. Cela signifie que la chaleur ne devrait pas retomber rapidement. Les maximales comme les minimales devraient rester à des niveaux extrêmement élevés pendant plusieurs jours.

Une baisse pourrait commencer à partir du vendredi 26 juin. Toutefois, cette évolution reste à confirmer. Les habitants des zones concernées doivent donc anticiper plusieurs journées encore difficiles et suivre les mises à jour de Météo-France.