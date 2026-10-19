Chance.co ouvre 12 000 parcours d’orientation gratuits pour les jeunes laissés sans solution par Parcoursup

Le 11 juillet dernier, à l’issue de la phase principale de Parcoursup, un constat alarmant s’imposait : 126 652 candidats n’avaient reçu aucune proposition d’admission dans l’enseignement supérieur. Ce chiffre révèle l’ampleur d’une crise qui dépasse largement les dysfonctionnements techniques de la plateforme pour toucher aux fondements mêmes du système d’orientation français. Si la phase complémentaire, ouverte immédiatement après, a permis à une partie de ces jeunes de trouver une solution, des dizaines de milliers d’entre eux demeurent aujourd’hui dans l’incertitude, confrontés à un avenir professionnel qu’ils peinent à dessiner.

Cette situation intervient dans un contexte d’anxiété croissante chez les 18-24 ans. Selon une étude OpinionWay réalisée en mai 2026 pour Chance.co, 61% des étudiants de cette tranche d’âge se déclarent inquiets pour leur avenir professionnel. Plus troublant encore, la moitié d’entre eux craignent que le métier qu’ils visent soit remplacé par l’intelligence artificielle. Ces données illustrent une double rupture : celle de l’accès à la formation supérieure, et celle de la confiance dans les trajectoires professionnelles traditionnelles.

L’intervention inédite d’une entreprise sociale et solidaire

Face à cette urgence, Chance.co, acteur historique de l’orientation professionnelle des adultes, franchit un cap. L’entreprise de l’économie sociale et solidaire, présidée depuis 2015 par Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix, annonce l’ouverture de 12 000 parcours d’orientation entièrement gratuits destinés aux jeunes restés sans solution après Parcoursup.

« Chance.co accompagne historiquement les adultes, mais nous ne pouvons pas rester indifférents à celles et ceux qui restent sans réponse après Parcoursup », explique Ludovic de Gromard, cofondateur et directeur général de l’entreprise. « C’est notre mission d’Entreprise Sociale : être aux côtés de celles et ceux qui restent sur le bord de la route, pour les aider à trouver leur place dans le monde du travail. » Depuis sa création en 2016, Chance.co a déjà accompagné plus de 50 000 adultes dans leur reconversion professionnelle, développant une expertise reconnue en matière d’orientation.

Les candidatures pour bénéficier de ce programme baptisé « First Chance » sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2026, dans la limite des places disponibles. Cette fenêtre temporelle relativement courte souligne l’urgence de la mobilisation face à une rentrée 2026 déjà bien entamée.

Un dispositif hybride combinant intelligence artificielle et réseau humain

Le parcours proposé par Chance.co se distingue par son approche résolument moderne de l’orientation. Chaque jeune bénéficie de dix heures d’accompagnement en ligne avec des agents conversationnels développés par l’entreprise. Ces outils d’intelligence artificielle permettent une personnalisation poussée du parcours, adaptée aux aspirations, compétences et contraintes de chacun. L’objectif n’est pas de reproduire le schéma classique de l’orientation scolaire, mais d’explorer des pistes concrètes d’insertion professionnelle, qu’il s’agisse d’emploi direct ou d’alternance.

« Nous ne pouvons pas promettre aux étudiantes une place en formation, mais nous pouvons les aider à retrouver une direction », précise Ludovic de Gromard. Cette franchise témoigne d’une volonté de réalisme : plutôt que de nourrir de fausses espérances, l’accompagnement vise à donner aux jeunes les moyens de construire activement leur parcours professionnel.

La véritable originalité du dispositif réside dans sa dimension humaine. Au-delà de l’aide technologique, Chance.co mobilise son « Collectif », un réseau de 20 000 professionnels engagés bénévolement. Ces membres constituent ce que l’entreprise nomme « la connexion du dernier kilomètre » : ils mettent en relation les jeunes avec des employeurs potentiels, facilitent l’obtention d’entretiens et partagent leur connaissance concrète du marché du travail. Cette combinaison entre innovation numérique et capital social humain répond directement aux inégalités d’accès aux opportunités professionnelles, souvent déterminées par le réseau familial et social.

Anticiper les métiers de demain dans un monde bouleversé par l’IA

L’initiative de Chance.co s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’évolution du marché du travail. « À l’heure où l’intelligence artificielle transforme les métiers, il est essentiel de pouvoir choisir son avenir en connaissance de cause », souligne Ludovic de Gromard. Les chiffres de l’étude OpinionWay résonnent comme un avertissement : la moitié des jeunes redoutent l’obsolescence de leur futur métier face aux progrès technologiques.

De nombreux rapports prospectifs, dont ceux de l’OCDE et du Forum économique mondial, anticipent une transformation profonde du paysage professionnel d’ici 2030. Certains emplois disparaîtront, d’autres se métamorphoseront, tandis qu’émergent des métiers encore inconnus aujourd’hui. Dans ce contexte, l’orientation ne peut plus se contenter de diriger les jeunes vers des filières académiques : elle doit les armer pour naviguer dans un environnement professionnel mouvant.