Renault Group annonce 10 milliards d’investissements en France

Renault Group prévoit d’investir dix milliards d’euros sur cinq ans, avec une augmentation de 25 % de sa production dès 2026. François Provost, directeur général du constructeur, a révélé ces chiffres le 13 octobre 2026 lors du Mondial de l’auto sur franceinfo. Cependant, au-delà des annonces enthousiastes, une question persiste : pourquoi maintenant, alors que le groupe prévoit également 800 départs volontaires d’ingénieurs ?

Pourquoi cette annonce maintenant ?

La période choisie par Renault n’est pas anodine. L’industrie automobile européenne est en pleine mutation avec l’électrification massive des véhicules. En France, le secteur a perdu 33 % de ses emplois industriels entre 2010 et 2026, plaçant la relance industrielle parmi les priorités politiques. Renault, employant 40 % de ses effectifs mondiaux en France, joue un rôle clé dans cette dynamique. François Provost a affirmé : « Cette année, grâce à la popularité de nos voitures électriques, on va augmenter les productions de plus de 25 % en France ».

La demande croissante pour les modèles électriques change la donne. En septembre 2026, 53,5 % des immatriculations Renault concernaient des véhicules électriques, contre 42 % pour l’ensemble du marché français. La Renault 5 électrique, produite à Douai, dépasse les prévisions. Le site fabrique aussi la Mégane E-Tech et la prochaine Nissan Micra électrique, avec une production de plus de 1 000 voitures par jour.

Production et compétitivité : les enjeux de l’électrique

La transition vers l’électrique est devenue impérative. Les constructeurs chinois envahissent le marché européen avec des véhicules électriques moins chers de 20 à 30 %. Renault réagit en sécurisant sa position. Les 10 milliards d’euros viennent s’ajouter aux 13 milliards investis ces cinq dernières années, totalisant 23 milliards sur dix ans.

L’objectif est de maîtriser toute la chaîne de valeur, des batteries aux logiciels embarqués, avec un objectif de parité de prix entre électrique et hybride d’ici 2030, nécessitant une baisse de 15 %. Renault mise sur l’industrialisation et l’innovation technologique pour atteindre cet objectif.

Investir en France : choix stratégique et conditions

Renault choisit la France pour ses investissements, plutôt que l’Espagne ou la Roumanie, en raison de l’électricité décarbonée. Le mix énergétique français, axé sur le nucléaire et les renouvelables, permet de produire des véhicules électriques avec une faible empreinte carbone, un atout face aux futures réglementations européennes.

L’écosystème industriel français offre un réseau de sous-traitants et d’ingénieurs qualifiés. Malgré les pertes d’emplois, la filière automobile française conserve un savoir-faire reconnu. Renault conditionne ses investissements à la stabilité politique, sociale et économique de la France, un message clair aux autorités.

Production en hausse : impact sur l’emploi et l’organisation

L’augmentation de 25 % de la production se traduit par 125 000 véhicules supplémentaires, portant la production à 625 000 unités en 2026. Sur cinq ans, cette hausse représenterait 600 000 unités annuelles. L’usine de Douai, avec trois équipes depuis octobre 2026, intensifie sa cadence pour répondre à la demande de la Renault 5.

Les dix milliards d’investissements se répartissent entre la modernisation des lignes de production, le développement de nouvelles plateformes électriques, les centres de recherche et la formation. Une partie sert à adapter les sites aux exigences de l’électrique, moins consommatrice de composants mécaniques mais plus d’électronique embarquée.

Réorganisation interne : départs volontaires et nouveaux profils

Renault annonce 800 départs volontaires d’ingénieurs d’ici fin 2027, parallèlement à des créations d’emplois en production. Cette évolution s’explique par la transformation des métiers : la production de véhicules électriques demande plus d’opérateurs, tandis que la conception se concentre sur les logiciels et l’électronique.

Le plan, dévoilé en juin 2026, concerne 800 ingénieurs en Île-de-France, soit 14,5 % des effectifs. Renault prévoit de recruter 150 à 200 nouveaux ingénieurs spécialisés dans les batteries et l’électronique. Le solde reste négatif, mais l’objectif est de rajeunir les équipes et d’acquérir des compétences rares.

La transformation du moteur thermique à l’électrique bouleverse l’organisation industrielle. Les compétences en mécanique deviennent obsolètes, tandis que celles en électronique et en gestion thermique des batteries sont cruciales. Les 10 milliards financent cette transition industrielle, tandis que la réorganisation s’accompagne d’une adaptation intellectuelle. L’avenir de cette stratégie dépendra de la capacité de Renault à tenir ses objectifs de prix, de la stabilité réglementaire européenne et de la réaction des consommateurs à l’offre électrique.