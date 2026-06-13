Volkswagen à Eurosatory : l’industrie civile à la rescousse de l’armement

Quand Volkswagen, premier constructeur automobile mondial, s’inscrit pour la première fois à un salon d’armement, ce n’est pas un accident de calendrier. C’est le symptôme d’un basculement structurel : l’industrie civile découvre qu’elle possède exactement ce dont la Défense a le plus besoin en 2026 — la capacité de produire vite, beaucoup, et à des coûts maîtrisés. Eurosatory 2026 en est la première grande démonstration publique.

Quand l’industrie de l’automobile permet à celle de l’armement de gagner en masse, en rapidité et en coût (image d’illustration générée par AI)

Pendant des décennies, la logique des industries de défense a fonctionné ainsi : commandes confidentielles, étalées dans le temps, négociées en tête-à-tête avec les États, avec des cycles de développement de dix à quinze ans. Ce modèle était parfaitement adapté à une époque où personne ne faisait vraiment la guerre en Europe. Il est aujourd’hui structurellement inadapté.

La haute intensité impose une logique de production de masse : pertes potentiellement élevées, usure prématurée du matériel, consommation importante de munitions. Les armées européennes ont réalisé en soutenant l’Ukraine que leurs stocks s’épuisaient en quelques semaines. La réponse industrielle exige une rationalisation complète des moyens de production — une expertise que la BITD classique, pour la très grande majorité de ses acteurs, ne possède pas. Elle n’a jamais eu à l’acquérir.

Ce que Volkswagen apporte que Rheinmetall n’a pas

L’entrée de Volkswagen à Eurosatory 2026 symbolise un mouvement plus large. Les groupes industriels civils disposant de chaînes de production complètes — automobile, électronique grand public, logistique industrielle — envisagent des reconversions stratégiques vers la défense. Ce qu’ils apportent est précis : des lignes d’assemblage capables de produire à des volumes civils, des processus de gestion de la qualité rodés sur des millions d’unités, des systèmes de supply chain internationaux, et des coûts unitaires réduits par les économies d’échelle.

La convergence entre technologies civiles et militaires n’est pas nouvelle dans son principe. Elle l’est dans son intensité. La BITD doit désormais adopter les logiques du marché civil : production de masse, prix accessibles, approche produit incrémentale. Ce sont précisément les atouts des grands industriels civils — et leurs faiblesses en matière de certification, de sécurité et d’intégration opérationnelle sont des problèmes solubles, pas des obstacles rédhibitoires.

Le modèle high tech / low cost

L’édition 2026 d’Eurosatory marque une rupture avec les éditions précédentes sur un axe précis : l’alliance du high tech et du low cost grâce à la dualité des marchés civil et militaire. Les entreprises qui réussissent cette synthèse — développer des composants ou des systèmes à haute valeur technologique tout en tirant parti des volumes de production civils pour réduire les coûts — sont celles qui captureront les marchés de réarmement européens des cinq prochaines années.

Pour les PME et ETI de la supply chain défense française, le défi est immédiat : monter en cadence sans dégrader la qualité ni la conformité, réduire les cycles de qualification, automatiser. La présence de Volkswagen à Villepinte n’est pas une menace pour ces acteurs — c’est un signal que le marché change de nature, et que les partenariats entre industriels civils et fournisseurs de défense vont s’accélérer.

Une BITD de combat, pas une BITD de temps de paix

La DGA accompagne cette transformation en développant ce qu’elle appelle une « BITD de combat » — plus résiliente, capable de produire plus et plus vite. Sur le plan industriel, cela se traduit par le développement de programmes capacitaires en coopération avec les partenaires européens, un renforcement de l’attractivité à l’export, et une diversification des sources de financement.

Ce que Volkswagen vient chercher à Villepinte — des contrats, des partenariats, une compréhension des besoins — reflète une réalité que les acteurs de la défense traditionnelle tardent parfois à formuler clairement : l’innovation utile en défense n’est plus seulement une question de sophistication technologique. C’est aussi, et de plus en plus, une question de capacité à produire en série, sous pression, dans des délais que la logique de commande publique étalée dans le temps n’a jamais imposés.