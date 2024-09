24 millions de voyageurs pour la SNCF cet été

La SNCF a vécu un début d’été compliqué en 2024. Alors que la compagnie ferroviaire avait mis en place 450.000 places supplémentaires par rapport à 2023, le mois de juillet n’a pas tenu ses promesses. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D’abord, l’absence du traditionnel pont du 14 juillet, qui tombait un dimanche, a réduit le nombre de voyageurs habituels pour cette période. Ensuite, la météo maussade et le climat politique instable ont aussi joué un rôle dans cette baisse de fréquentation. Mais c’est surtout le sabotage des lignes à grande vitesse le 26 juillet, à la veille du week-end le plus chargé de l’été, qui a marqué les esprits.



Cette attaque, qui a paralysé une partie du réseau à un moment crucial, a coûté « plusieurs millions d’euros » à la SNCF, comme l’a indiqué Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Ce week-end-là, la compagnie avait prévu de transporter 800.000 passagers, mais seuls 700.000 ont pu prendre le train. Malgré ces obstacles, la SNCF a réussi à rétablir les circulations plus tôt que prévu.



Si juillet a déçu, le mois d’août a largement rattrapé la situation. Sur l’ensemble de la saison estivale, la SNCF a transporté plus de 24 millions de voyageurs en TGV et Intercités, soit une hausse de 1 % par rapport à l’été 2023. Ce regain de fréquentation s’explique en grande partie par l’organisation des Jeux olympiques à Paris, qui ont attiré de nombreux voyageurs vers les villes hôtes des compétitions, notamment Lille, où les épreuves de basket et de handball ont eu lieu. Cette ville a vu sa fréquentation augmenter de 67 % par rapport à l’été précédent.