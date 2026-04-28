Chômage : ce que montrent les chiffres

Les dernières statistiques de la Dares pour le premier trimestre 2026 révèlent une évolution contrastée du chômage en France. Si les indicateurs officiels affichent une amélioration, l’analyse détaillée des chiffres dévoile une réalité plus nuancée que ne le laissent transparaître les conclusions gouvernementales.

Une baisse en trompe-l’œil des inscriptions à France Travail

Au premier trimestre 2026, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’établit à 3 295 100 personnes, soit une baisse de 1,2% sur le trimestre et de 2,8% sur un an. Ces données, publiées par la Dares, semblent témoigner d’une amélioration du marché de l’emploi. Cette lecture optimiste mérite toutefois d’être relativisée.

L’ensemble des demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) représente 5 728 000 personnes, un effectif qui demeure stable sur un an malgré une légère diminution trimestrielle de 0,3%. Parmi eux, 2 432 900 exercent une activité réduite, illustrant la persistance de situations précaires sur le marché du travail français.

La création de nouvelles catégories statistiques F et G depuis janvier 2025, dans le cadre de la loi pour le plein emploi, complexifie l’interprétation des évolutions. Ces catégories comptabilisent respectivement 395 700 personnes en parcours social et 630 400 en attente d’orientation, révélant l’ampleur considérable des publics éloignés de l’emploi.

Des évolutions démographiques révélatrices

L’analyse par tranches d’âge révèle des disparités significatives dans l’évolution du chômage. Les moins de 25 ans connaissent la plus forte diminution avec une baisse de 10,6% sur un an en catégorie A, atteignant 533 700 inscrits. Cette évolution s’explique notamment par l’inscription automatique des jeunes suivis par les missions locales, qui modifie sensiblement les statistiques traditionnelles.

Pour les 25-49 ans, la situation demeure préoccupante avec 1 895 200 demandeurs d’emploi sans activité, soit une diminution modeste de 0,6% sur un an. Les seniors de 50 ans et plus représentent 866 300 inscrits en catégorie A, en baisse de 2,4% sur un an. Cette amélioration statistique masque cependant souvent des sorties par découragement plutôt qu’un retour effectif à l’emploi.

L’ancienneté révèle la persistance du chômage de longue durée

L’un des indicateurs les plus inquiétants concerne l’ancienneté d’inscription. Au premier trimestre 2026, 46% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis un an ou plus, soit 2 635 100 personnes. Cette proportion a progressé de 3,9 points en un an, témoignant de la difficulté croissante à retrouver un emploi stable.

L’ancienneté moyenne atteint désormais 630 jours, soit plus de 20 mois, une durée qui s’est allongée de 23 jours en un an. Cette dégradation structurelle illustre les limites des politiques actuelles face au chômage de longue durée, phénomène particulièrement préoccupant dans le contexte économique actuel.

Cette persistance se décline selon plusieurs temporalités : 1 242 800 demandeurs inscrits entre 1 et 2 ans (+15,6% sur un an), 523 000 inscrits entre 2 et 3 ans (+4,6%), et 869 200 inscrits depuis 3 ans ou plus (+4,3%). Ces chiffres témoignent d’un enlisement préoccupant d’une partie significative de la population active.

Les artifices statistiques du gouvernement

Les conclusions gouvernementales mettent en avant la baisse du nombre d’inscrits, mais occultent plusieurs éléments cruciaux. La réforme des sanctions entrée en vigueur en juin 2025 a considérablement réduit les radiations : seulement 2 700 radiations au premier trimestre 2026 contre 45 000 un an plus tôt. Cette évolution artificielle gonfle mécaniquement les effectifs d’inscrits.

Selon les estimations de la Dares et de France Travail, sans ces modifications réglementaires, la baisse du chômage aurait été beaucoup plus marquée : -2,4% pour la catégorie A au lieu de -1,2% observé. Cette distorsion statistique complique l’évaluation objective de l’efficacité des politiques publiques.

Par ailleurs, l’inscription automatique de nouveaux publics (bénéficiaires du RSA, jeunes des missions locales) depuis janvier 2025 brouille la lisibilité des statistiques. Sur un champ comparable, excluant ces nouveaux entrants, la baisse du chômage s’avère plus significative : -1,8% pour la catégorie A sur le trimestre.

Flux d’entrées et de sorties : des signaux contradictoires

Les flux révèlent une dynamique préoccupante du marché du travail. Le nombre d’entrées en catégories A, B, C a bondi de 62,6% sur un an, atteignant 965 400 nouvelles inscriptions au premier trimestre. Cette explosion s’explique largement par l’intégration des nouveaux publics, mais traduit également une dégradation de la conjoncture économique.

Les sorties ont également progressé (+80,7% sur un an), principalement en raison des défauts d’actualisation (682 300 sorties) qui incluent désormais les nouveaux publics. Les reprises d’emploi déclarées représentent seulement 76 000 sorties, en hausse modeste de 3,5% sur un an, témoignant de la difficulté persistante du retour à l’emploi durable.

Un profil des chômeurs qui se précarise

L’analyse de l’indemnisation révèle la précarisation croissante des demandeurs d’emploi. Au quatrième trimestre 2025, 3 870 200 inscrits percevaient une allocation chômage ou un minimum social, soit 60% des effectifs totaux. Parmi eux, 839 000 dépendent uniquement du RSA ou de l’AAH sans indemnisation chômage, une situation qui témoigne de l’épuisement progressif des droits à l’assurance chômage.

Cette évolution illustre un marché du travail de plus en plus segmenté entre emplois stables et situations précaires, phénomène qui interpelle sur l’efficacité des dispositifs d’accompagnement actuels. Le basculement vers les minima sociaux souligne également les défis structurels auxquels font face les politiques d’emploi, particulièrement dans un contexte où les formations proposées font parfois l’objet de critiques.

Les données de la Dares confirment ainsi que derrière l’amélioration apparente des statistiques du chômage, se dissimule une réalité plus complexe. L’allongement de l’ancienneté, la précarisation de l’indemnisation et les artifices statistiques invitent à une lecture critique des conclusions gouvernementales, d’autant plus nécessaire dans un contexte où les préoccupations sociales des Français s’intensifient.

Perspectives et enjeux structurels

Face à ces constats, plusieurs défis émergent pour les politiques publiques. La persistance du chômage de longue durée nécessite des réponses adaptées, dépassant les seuls accompagnements traditionnels. La précarité croissante des parcours professionnels interroge également sur l’efficacité des dispositifs d’activation et leur capacité à répondre aux transformations du marché du travail.

L’évolution démographique, avec le vieillissement de la population active, complique encore davantage l’équation. Les seniors représentent une part croissante des demandeurs d’emploi de longue durée, posant la question cruciale de leur employabilité dans un contexte économique en mutation perpétuelle.