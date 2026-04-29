Logement à Paris : la taxe sur les logements vacants va doubler pour libérer 20 000 appartements

Paris lance une offensive fiscale contre la vacance locative

Tandis que Paris voit ses prix immobiliers frôler les 10 000 euros le mètre carré, la capitale s’apprête à durcir radicalement sa politique contre les logements inoccupés. Emmanuel Grégoire, maire socialiste fraîchement élu, a officialisé lors du Conseil municipal du 14 avril dernier la mise en œuvre d’une taxe renforcée sur la vacance des locaux d’habitation, dispositif inscrit dans la loi de finances pour 2026.

Cette mesure répond à une urgence criante : un logement parisien sur cinq demeure inoccupé, soit 274 000 unités selon les dernières données de l’Insee en 2022. Cette proportion alarmante se répartit équitablement entre 137 000 logements strictement vacants et autant de résidences secondaires ou occasionnelles, désertées la majeure partie de l’année.

Une progression alarmante de la vacance immobilière

L’ampleur du phénomène ne cesse de s’aggraver dans la capitale. En une décennie à peine, la part des logements vacants a bondi de 7 % à 10 % du parc immobilier parisien. Cette évolution contraste dramatiquement avec la pénurie de l’offre locative qui paralyse les parcours résidentiels des ménages franciliens.

« C’est le moment de vendre les logements vacants car ça va cogner très fort », avait averti Emmanuel Grégoire dès son élection, plaçant la lutte contre la vacance au cœur de son agenda municipal. Cette déclaration martiale témoigne de la détermination de l’exécutif parisien face à un enjeu désormais systémique.

Un dispositif fiscal aux ambitions redistributives

La municipalité parisienne affiche clairement ses intentions : « L’objectif n’est pas fiscal : il s’agit surtout d’inciter les propriétaires à remettre leur bien sur le marché locatif », précise-t-elle sur le site officiel Paris.fr. Néanmoins, cette taxe devrait générer des recettes substantielles pour la collectivité, estimées à plusieurs dizaines de millions d’euros annuels.

Le mécanisme fiscal s’appuiera sur un décret d’application qui doit fixer la liste des communes concernées par cette imposition, applicable dès 2027. Paris figure naturellement en tête des territoires éligibles, aux côtés d’autres métropoles confrontées à des tensions similaires sur leur marché immobilier. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des politiques parisiennes de régulation du marché locatif, à l’image de l’encadrement des loyers qui a permis aux locataires parisiens de réaliser des économies substantielles.

Des exemples internationaux encourageants

Cette approche fiscale puise son inspiration dans des expériences menées avec succès dans d’autres capitales européennes et nord-américaines. New York et Bruxelles ont ainsi développé des dispositifs comparables pour contrer la spéculation immobilière et la thésaurisation de biens locatifs.

Les premiers bilans suggèrent une efficacité certaine de ces mécanismes incitatifs. À Bruxelles notamment, l’instauration d’une taxe progressive sur les logements inoccupés a permis de remettre plusieurs milliers d’unités sur le marché locatif en trois années seulement.

Un objectif ambitieux de remobilisation immobilière

L’administration parisienne mise sur la remise sur le marché d’environ 20 000 appartements grâce à cette nouvelle taxation. Cet objectif, s’il était atteint, représenterait une bouffée d’oxygène significative pour un marché locatif sous tension extrême.

Les modalités concrètes de cette taxe restent à préciser, mais plusieurs scénarios se dessinent : un taux progressif selon la durée de vacance du bien, des exonérations pour les logements en travaux ou en vente, des majorations dans les arrondissements les plus tendus, et des dispositifs d’accompagnement pour les propriétaires souhaitant remettre leur bien en location.

Les enjeux économiques d’une mesure structurante

Au-delà de son impact immédiat sur l’offre locative, cette initiative parisienne s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’optimisation de l’usage du foncier urbain. Dans une métropole où chaque mètre carré constitue une ressource rare, la mobilisation des logements vacants représente un levier d’action majeur pour les pouvoirs publics.

Cette politique fiscale pourrait également exercer un effet modérateur sur les prix de l’immobilier parisien, en augmentant mécaniquement l’offre disponible. Toutefois, l’ampleur de cet impact dépendra largement du taux de la taxe et de son acceptabilité sociale auprès des propriétaires concernés.

L’initiative parisienne illustre ainsi parfaitement les défis contemporains des grandes métropoles, où les politiques locales du logement influencent directement la compétitivité économique et l’attractivité territoriale. Cette mesure pourrait bien faire école dans d’autres grandes villes françaises confrontées à des enjeux similaires de raréfaction de l’offre locative.