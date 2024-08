Air France-KLM renforce sa position en Europe avec l'acquisition de SAS

Dès le 1er septembre, cet accord se traduira par une coopération commerciale accrue entre les compagnies, permettant à leurs clients de bénéficier de services communs, tels que la mutualisation des programmes de fidélisation. De plus, SAS quittera Star Alliance, dominée par Lufthansa et United Airlines, pour rejoindre SkyTeam, l'alliance menée par Air France-KLM et Delta. Ce transfert, annoncé en juin dernier, représente un bouleversement majeur dans le paysage des alliances aériennes, puisque SAS était l’un des membres fondateurs de Star Alliance.



Parallèlement, SAS annonce la fin de sa restructuration, marquée par la sortie de la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis. La compagnie, qui avait accumulé plus de 2 milliards de dollars de dettes, a réussi à restructurer sa flotte et à parvenir à des accords avec ses créanciers et actionnaires. Cette restructuration a été possible grâce au soutien financier du consortium formé par Air France-KLM, Lind Invest, Castlelake et l'État danois, qui détiennent désormais ensemble 86,4 % du capital de SAS.



Ce redressement marque un nouveau départ pour SAS, qui, en rejoignant SkyTeam, intègre également la coentreprise transatlantique virtuelle formée par Air France-KLM et Delta. Ce partenariat transatlantique, le plus important au monde, pourrait offrir à SAS des opportunités de croissance à long terme, en capitalisant sur les synergies avec ses nouveaux partenaires.