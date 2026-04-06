Résident fiscal à Dubaï, cet ex-footballeur international se faisait livrer 200 repas par an à Paris : le fisc a tout compté

L’ancien footballeur international Samir Nasri, âgé de 38 ans, fait l’objet d’une procédure fiscale pour des opérations que l’administration fiscale française juge douteuses. Connu pour ses performances avec l’Olympique de Marseille et Manchester City, et pour ses 41 sélections avec l’équipe de France, Nasri se retrouve aujourd’hui dans une situation judiciaire délicate. Le nœud du litige porte sur son statut de résident fiscal, il affirme vivre à Dubaï, mais l’administration française le conteste. L’affaire a pris de l’ampleur à cause des montants en jeu et révèle à quel point les conflits fiscaux internationaux peuvent être complexes.

Ce que réclame le fisc

Le point principal porte sur une créance fiscale estimée à 5,51 millions d’euros, qui se décompose ainsi : un rappel d’impôt sur le revenu de 5,25 millions d’euros pour la période 2020 à 2022, et un rappel lié à la fortune immobilière (IFI) de 82 000 euros pour les années 2019 à 2025. Pour s’assurer du recouvrement, les autorités ont pris des mesures judiciaires fortes : hypothèque judiciaire sur un bien en France et saisie des comptes bancaires de Samir Nasri auprès d’Edmond de Rothschild, rapporte La Dépêche.

Le 12 mars, le Tribunal judiciaire de Paris a validé ces mesures conservatoires, pointant un manque de transparence de la part de l’ancien milieu de terrain, notamment l’omission de déclaration de huit comptes bancaires. L’affaire s’est envenimée quand l’administration a engagé un redressement, estimant que les intérêts vitaux de Nasri se situent majoritairement en France.

Les preuves avancées et la défense

Parmi les éléments présentés par l’administration pour rapprocher Nasri de la France : trois biens immobiliers qu’il possède sur le territoire national, son activité de consultant pour Canal+ depuis fin 2021, ainsi que des preuves de séjours en France variant de 126 à 208 jours par an entre 2021 et 2023. Les relevés de Deliveroo montrent 212 repas commandés à Paris en 2022, ce qui illustre son quotidien parisien aux yeux des enquêteurs.

Face à ces éléments, Samir Nasri se défend vigoureusement. Son avocat fiscaliste, Lyès Kaci, parle d’une insécurité juridique et soutient que ses revenus français sont déjà imposés. Par ailleurs, Nasri rappelle que le Royaume-Uni gérait son statut fiscal lors de son installation aux Émirats, ce qui remet en cause la légitimité des revendications françaises selon sa défense.