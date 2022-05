Airbnb : les résultats du premier trimestre 2022 redonnent confiance

Fortement marquée, comme l’ensemble du secteur touristique et hôtelier, par la crise de la Covid-19, les confinements et les restrictions dans les déplacements, Airbnb commence à sortir la tête de l’eau. Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 a atteint 1,5 milliard de dollars, soit une hausse de 70% sur un an, et de 80% par rapport à 2019.



Ce n’est malheureusement pas suffisant pour couvrir les frais : le groupe enregistre une perte nette de 19 millions de dollars sur les trois premiers mois de l’année. Mais cette somme est en forte baisse : au premier trimestre 2021 Airbnb avait vu ses comptes plonger dans le rouge de 1,2 milliard de dollars.