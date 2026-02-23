Emploi : la RATP recrute massivement en Île-de-France pour 2026

Le 19 février 2026, la RATP a officialisé son plan de recrutement pour l’année. L’entreprise de transport public prévoit d’embaucher près de 6 600 personnes en contrat à durée indéterminée, dont 3 500 en Île-de-France, selon son communiqué. Un volume conséquent, qui confirme son statut de poids lourd de l’emploi dans la région.

Des recrutements concrets dans les métiers du transport

Cette campagne s’inscrit dans une dynamique déjà engagée. En 2025, le groupe a recruté plus de 7 300 collaborateurs dans le monde, dont environ 3 700 en Île-de-France, d’après Connaissance des Énergies. Pour 2026, l’objectif reste élevé, notamment pour accompagner l’ouverture progressive des nouvelles lignes du Grand Paris Express et garantir la qualité du service au quotidien.

Dans le détail, les besoins sont très opérationnels. En Île-de-France, la RATP prévoit notamment de recruter 1 000 conducteurs et conductrices de bus, 470 agents de gares et stations et 805 professionnels de la maintenance, selon les chiffres communiqués par le groupe le 19 février 2026.

Ces postes sont essentiels au fonctionnement quotidien du réseau. Les conducteurs assurent la circulation des bus sur l’ensemble du territoire francilien. Les agents en station informent, orientent et veillent à la sécurité des voyageurs. Quant aux équipes de maintenance, elles interviennent sur les rames, les voies, les équipements électriques et les infrastructures souterraines.

Mais la campagne ne se limite pas aux métiers visibles. « Nous cherchons des compétences d’infrastructures, de génie civil pour l’entretien des tunnels, d’électro-mécanique, de maintenance, des automaticiens, jusqu’à l’informatique et la cyber-sécurité », a expliqué Xavier Piechaczyk, président-directeur général du groupe, dans une déclaration reprise par Europe 1.

Grand Paris Express : un moteur du recrutement RATP

L’un des principaux moteurs de cette vague d’embauches reste l’extension du réseau. Le Grand Paris Express, vaste projet de nouvelles lignes automatiques autour de la capitale, nécessite des équipes supplémentaires pour exploiter et entretenir ces infrastructures modernes. En parallèle, la RATP doit continuer à exploiter un réseau déjà dense et très fréquenté. Chaque jour, des millions d’usagers empruntent bus, métro et RER en Île-de-France. Maintenir la régularité, la sécurité et la qualité du service suppose des effectifs suffisants et formés.

Sur LinkedIn, le groupe a rappelé : « Le groupe RATP recrute ! 6600 postes sont à pourvoir en 2026 en France et à l’international. En Île-de-France, le groupe se positionne comme un acteur majeur du recrutement… ». Sa filiale RATP Dev prévoit par ailleurs plus de 3 200 embauches en CDI.