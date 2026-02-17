Qualité de service : le classement Arcep 2026 des opérateurs en France

Le 16 février 2026, l’Arcep a publié son observatoire annuel de la satisfaction client. L’objectif est clair : mesurer la qualité de service réelle des opérateurs en France, au-delà des campagnes commerciales. Pour les abonnés, ce classement constitue un repère utile pour comparer chaque opérateur sur la performance du réseau, la gestion des incidents et l’expérience globale.

Classement Arcep 2026 : quel opérateur domine en France ?

Première donnée forte : la satisfaction globale progresse. « La satisfaction générale des consommateurs est en hausse avec une moyenne générale de 7,9/10 », indique l’Arcep dans son communiqué. Ce chiffre concerne l’ensemble des opérateurs en France. Dans le détail, la satisfaction atteint 8,0/10 sur le mobile et 7,9/10 sur le fixe, soit une hausse de 0,1 point sur un an dans les deux cas, selon l’Arcep. Cela signifie que, globalement, chaque opérateur améliore la qualité de son réseau et de ses services.

Le classement 2026 place cependant les opérateurs à des niveaux légèrement différents. Orange obtient 8,1/10, Free 8,0/10, Bouygues Telecom 7,8/10 et SFR 7,7/10, d’après les données publiées par l’Arcep. L’écart entre le premier et le dernier opérateur reste inférieur à un demi-point. Aucun opérateur ne décroche nettement en matière de qualité de service. Toutefois, pour un consommateur en France, ces dixièmes peuvent orienter le choix, notamment si la priorité porte sur la fiabilité du réseau mobile ou la stabilité de la connexion fixe.

Problèmes rencontrés : la qualité de service des opérateurs progresse

Au-delà des notes, l’Arcep mesure aussi les incidents déclarés. Selon le baromètre officiel, 47 % des personnes disposant d’un accès internet fixe déclarent avoir rencontré un problème avec leur fournisseur d’accès, et 43 % des personnes possédant un téléphone mobile déclarent un problème avec leur opérateur mobile. Ces niveaux restent élevés, quel que soit l’opérateur choisi en France. En revanche, la tendance s’améliore.

L’Arcep précise que la part de consommateurs ayant rencontré un problème baisse de 4 points en 2025 sur le fixe et de 4 points sur le mobile. Sur deux ans, la baisse atteint 8 points sur le fixe et 7 points sur le mobile, selon le communiqué. Chaque opérateur améliore progressivement la qualité de son réseau et la gestion des incidents.

Réseau, fibre, 2G/3G : ce que chaque opérateur doit anticiper

Le baromètre de l’Arcep met aussi en lumière des évolutions techniques majeures. Concernant la fermeture du réseau cuivre prévue à l’horizon 2030, 72 % des abonnés ADSL déclarent en avoir connaissance, tandis que 28 % ne le savent pas encore, selon l’Arcep.

Par ailleurs, l’arrêt progressif des réseaux 2G et 3G constitue un autre enjeu. Selon l’Arcep, 26 % des sondés disent avoir été informés par leur opérateur de cette évolution, et parmi eux 90 % jugent l’information suffisante. Le régulateur évoque également 2,6 millions de cartes SIM encore utilisées sur des terminaux 2G/3G pour voix, SMS ou internet mobile, ainsi que 3 millions de cartes SIM en Machine to Machine.