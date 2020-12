Automobile : le malus CO2 durci et le malus au poids définitivement adoptés

Autre mesure définitivement adoptée par l’Assemblée Nationale, et qui avait été supprimée par le Sénat : le malus au poids. Il va s’appliquer dès qu’un véhicule neuf pèse plus de 1.800 kg, à hauteur de 10 euros par kilo au-delà de ce seuil. Une mesure qui cible les véhicules les plus lourds, notamment les SUV et les 4X4 haut-de-gamme.



Seule différence par rapport au projet de loi initial : ce malus au poids ne s’appliquera pas dès le 1er janvier 2021 mais entrera en vigueur en 2022. Un délai d’un an est donc accordé aux constructeurs pour écouler leurs stocks.