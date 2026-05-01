LMM‑01 : l’héritage du temps

La Archiwatch x Merci LMM‑01 n’est pas une montre que l’on regarde. C’est une montre que l’on ressent. Avec son 12ème index Breguet emblématique, hommage aux codes horlogers historiques et à l’élégance intemporelle des créations Patek Philippe (notamment ses fameuses Calatrava) et l’aiguille des secondes bleu électrique qui danse sur le cadran gris, cette montre raconte une histoire de design, de passion et de patrimoine. Ici, le temps n’est pas pressé. Il est savoureux.

L’élégance intemporelle d’un design vintage. Dès le premier regard, la LMM‑01 impose son style : 38 mm de boîtier acier brossé, verre double dôme, lignes sobres mais raffinées. Le cadran gris, subtilement texturé, devient un terrain de jeu pour les détails horlogers. Le « 12 Breguet » à midi n’est pas qu’un simple chiffre : il est l’héritier d’une tradition née au XVIIIᵉ siècle avec Abraham-Louis Breguet, qui inventa ces chiffres élégants et gracieux pour optimiser la lisibilité et l’esthétique. Aujourd’hui, ce style est devenu un symbole du luxe horloger, souvent repris par des maisons prestigieuses comme Patek Philippe, qui en font un signe de raffinement et de sophistication. Sur la LMM‑01, le « 12 Breguet » se dresse fièrement, hommage discret mais puissant à ce patrimoine horloger. L’aiguille bleue des secondes, fluide et espiègle, apporte une touche contemporaine à ce classicisme, tandis que le logo à 6 h équilibre l’ensemble : un clin d’œil aux codes horlogers historiques, mais avec un esprit moderne.

Un cœur mécanique qui bat avec émotion. À l’intérieur, rien de superflu. Un mouvement Sellita SW210‑1 suisse à remontage manuel, fiable et précis, avec 42 heures de réserve de marche. Ici, pas de notifications, pas de piles : juste le cœur vivant d’un garde-temps qui pulse au rythme de vos journées et de vos rêves. Produite en édition limitée de 250 pièces, chaque montre raconte sa propre histoire. Le bracelet NATO noir, minimaliste et élégant, complète l’expérience : prêt à vous accompagner dans vos aventures urbaines ou vos moments de contemplation. Porter cette montre, c’est s’accorder le luxe de regarder le temps avec admiration plutôt qu’avec urgence.

Une collaboration parisienne qui raconte une époque. La magie de la Archiwatch x Merci réside dans sa genèse. Quand Merci Instruments, icône du lifestyle parisien du boulevard Beaumarchais, rencontre The Archiwatch, spécialiste des montres vintage, naît un objet qui dépasse la simple fonction horaire. Richard Ménasé, collectionneur passionné, a insufflé à ce projet son amour pour les codes du passé : typographie Breguet, harmonie des proportions, sobriété des matériaux. L’inclusion du 12 Breguet n’est pas seulement esthétique : c’est un hommage aux maîtres horlogers et à l’esprit de perfection incarné par les grandes maisons horlogères suisses, une manière de relier le présent à l’histoire. Résultat : une montre qui murmure, qui sourit, qui émeut. Une montre qui vous fait réfléchir : « Ai-je vraiment besoin de toutes ces notifications ? Ou puis-je juste admirer ce 12 Breguet, ce bleu électrique, ce cadran gris parfait, et me sentir vivant ? ». En portant la LMM‑01, vous ne possédez pas seulement un garde-temps « swiss made » et « tellement Parisien ». Vous portez une émotion, un héritage, un rêve tangible et un hommage subtil mais puissant à l’histoire horlogère.