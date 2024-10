Budget 2025 : la France sous pression pour respecter les règles européennes

Michel Barnier, Premier ministre d’un gouvernement minoritaire, a déjà annoncé un effort budgétaire de 60 milliards d'euros, indispensable pour éviter une crise financière. Les premières mesures dévoilées incluent un gel partiel des retraites, une surtaxe des ménages les plus fortunés et des grandes entreprises, ainsi qu’une réduction des effectifs de la fonction publique. Ces réformes, bien qu’impopulaires, sont jugées nécessaires pour convaincre les agences de notation, notamment Fitch, qui doit publier son évaluation ce vendredi.



En parallèle, Antoine Armand a abordé la question de la compétitivité européenne, un sujet qu'il considère comme crucial pour l'avenir économique de l'Union. Selon lui, l'UE prend du retard face aux géants mondiaux que sont les États-Unis et la Chine. Le ministre a exprimé sa volonté de travailler à l'approfondissement du marché unique et à la mise en place de l'Union des marchés de capitaux, qu’il qualifie de « chantier fondamental » pour faire face aux défis de la transition numérique et climatique.



Dans ce contexte, la France entend jouer un rôle de premier plan dans la redéfinition des priorités industrielles et économiques de l'Union européenne. Antoine Armand s'est dit « déterminé » à poursuivre les efforts en ce sens, s'inspirant des travaux des anciens présidents du Conseil italiens, Mario Draghi et Enrico Letta. Leur analyse met en lumière les défis auxquels l'UE doit faire face pour rester compétitive sur la scène internationale.