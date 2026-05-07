Renault adapte son usine du Mans au drone militaire Chorus

Le 6 mai 2026, Le Monde a décrit l’aménagement d’un atelier Renault au Mans destiné à accueillir Chorus, projet mené avec Turgis Gaillard sous pilotage étatique. L’enjeu dépasse la simple fabrication d’un drone : l’armée française cherche à sécuriser une capacité industrielle activable rapidement, sans dépendre uniquement des chaînes traditionnelles de défense. Renault apporte une compétence rare dans ce contexte, celle de produire des objets complexes à cadence élevée, avec une contrainte permanente de coût.

Renault installe Chorus dans une usine pensée pour la série

Le site Renault du Mans change d’échelle sans changer officiellement de métier. L’assemblage de Chorus doit prendre place dans le bâtiment « JJ », ancien entrepôt de 5 000 mètres carrés vidé récemment par près de 100 camions. Cette surface n’a pas été choisie pour un démonstrateur de salon, mais pour une chaîne dédiée à un appareil que l’État veut pouvoir produire vite. Les premiers prototypes doivent sortir durant l’été 2026, avec des essais prévus en septembre 2026. Un porte-parole de Renault a indiqué que « la ligne devrait être opérationnelle fin 2026 ».

Renault retrouve ici un terrain que le groupe avait quitté depuis longtemps, même si son passé industriel a déjà croisé la défense. Renault Trucks Defense a été vendu à Volvo en 2001, signe d’une rupture ancienne avec ce secteur. Chorus marque un retour plus discret, centré sur l’assemblage et l’industrialisation. Le constructeur ne vend pas une doctrine militaire, il met à disposition ses méthodes de production. Cette nuance compte, car Renault veut préserver son identité automobile tout en répondant à une demande de l’État français, actionnaire à hauteur de 15 % du capital du groupe selon Le Monde.

Renault mise sur le coût pour rendre le drone produisible

Le cœur du projet Chorus tient dans une équation simple à formuler, difficile à tenir : fabriquer un grand drone militaire à un prix compatible avec des volumes importants. Dans son communiqué, le constructeur explique que son expertise en design-to-cost et design-to-manufacturing doit permettre de développer, en moins de 12 mois, une capacité allant jusqu’à 600 unités par mois au Mans. Cette promesse ne signifie pas que 600 appareils sortiront immédiatement de l’usine, elle fixe une capacité industrielle mobilisable selon les commandes et les besoins de la Direction générale de l’armement.

Le prix donne la mesure de l’ambition. Patrick Pailloux, délégué général pour l’armement, a déclaré devant la commission de la défense de l’Assemblée nationale que « cette munition coûte 120 000 euros ». Le montant reste élevé pour un équipement consommable, mais il demeure inférieur au coût d’une munition de croisière classique, selon l’analyse rapportée par Le Monde. Renault ne cherche pas seulement à produire un drone moins cher ; le constructeur teste une manière de rapprocher l’économie industrielle automobile des besoins militaires, avec des pièces standardisées, une chaîne plus simple et une montée en puissance plus rapide.

Renault avance avec prudence dans le drone militaire

Renault encadre son discours avec soin. Dans sa communication officielle, le groupe affirme que Chorus sera industrialisé en France, sous l’égide du ministère des Armées, avec un partenaire européen de défense, Turgis Gaillard. Renault Group insiste aussi sur un point sensible : ces projets ne doivent pas affecter la capacité d’investissement dans son activité principale, l’automobile. Fabrice Cambolive, directeur de la croissance de Renault Group, a déclaré que le groupe avait été contacté pour son expertise industrielle, de production et de conception, et que le cœur d’activité de Renault resterait l’automobile.

Cette prudence se lit aussi dans l’organisation sociale du projet : près de 100 salariés sur les 1 400 que compte le site du Mans ont répondu à un appel interne lancé début avril 2026 pour former une première équipe d’environ 30 personnes, organisée en deux-huit. Le sujet reste sensible dans l’entreprise. Fabien Gloaguen, représentant FO, a déclaré : « Si cela nous apporte de l’activité et crée des emplois directs et indirects, tant mieux ». Le contrat notifié à Renault et Turgis Gaillard s’élèverait à environ 90 millions d’euros pour le développement de l’engin et la mise en place de la ligne, selon la DGA.

Chorus donne à Renault un rôle inhabituel dans la défense française, sans l’installer pour autant au même rang que les grands maîtres d’œuvre militaires. TF1Info décrit l’appareil comme un drone tactique pouvant atteindre 400 km/h et voler à 5 000 mètres d’altitude, avec des missions possibles d’observation et de renseignement. Chorus ne relève donc pas du petit drone de champ de bataille : l’appareil appartient à une catégorie plus lourde, proche d’une munition téléopérée à longue portée.