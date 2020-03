Gérer une entreprise en Suisse, quelles différences avec la France ?

Gérer son entreprise en Suisse grâce à des professionnels sur place

service de domiciliation,

suivis comptable et financier,

conseils financiers et fiscaux,

réglementations et législation liées à la gestion d'entreprise en Suisse.

Prendre en compte la culture managériale

Même si vous avez le profil idéal du parfait entrepreneur français, sachez que lene sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Si vous avez décidé de ne rien laisser au hasard, tout en n'envisageant aucunement l'échec, l'idéal serait de faire appel à un bureau d'expert implanté sur les lieux. Ainsi, vous n'aurez plus à plonger dans la recherche d'un local commercial adapté. Vous vous exempterez aussi des démarches administratives et des études de la culture managériale suisse. Avec l'aide de personnes expérimentées comme chez AX Fiduciaire , vous bénéficierez d'un accompagnement sur mesure pour votre entreprise implantée en Suisse, notamment sur les prestations suivantes :En Suisse, la culture managériale se veut un tantinet décalée par rapport à celle de la France. Même si le pays est accessible en franchissant juste une frontière, les pratiques dans le secteur professionnel restent assez différentes. En France, par exemple, on a l'habitude de se baser sur les certificats et les diplômes des employés. Plus explicitement, les salariés sont avant tout jugés par leur cursus que par leurs compétences ou leurs expériences.Les entreprises suisses ne fonctionnent pas sur ce même principe. En effet,. Même chose pour la relation employeur-salarié. En Suisse, il est de coutume de consulter ses employés pour une prise de décision relative au bon fonctionnement de l'entreprise. Une pratique qui ne s'applique pas forcément dans les régions de l'Hexagone.Cette culture managériale devra être considérée en fonction du contexte et du pays d'implantation de l'entreprise, notamment la Suisse. Ces particularités, qui semblent anodines, ont participé au déclin de plusieurs entreprises françaises qui ont voulu se faire une place dans le paysage suisse sans l'aide d'une société fiduciaire.