Impôts : les Français veulent taxer les plus riches mais sont inquiets

Les résultats de l'enquête montrent un fort appui à la hausse des impôts sur les ménages les plus aisés et les grandes entreprises. 74% des Français se disent favorables à une augmentation des taxes sur les plus riches, tandis que 81% approuvent une hausse de la fiscalité pour les grandes entreprises. Ce consensus transcende les clivages politiques, incluant même les sympathisants de la majorité présidentielle. Cette adhésion se retrouve également au sein des catégories aisées, malgré leur appartenance aux tranches de revenus concernées : 85% des foyers aisés soutiennent une hausse de la fiscalité sur les plus riches, et 93% sont favorables à une taxation supplémentaire des grandes entreprises.



Malgré ce soutien à la fiscalité des plus riches, l'étude met en lumière une défiance majeure envers les promesses du gouvernement d'épargner les classes moyennes et populaires. En effet, 74% des Français ne croient pas que ces catégories seront épargnées par les hausses d’impôts, une crainte particulièrement forte parmi les catégories populaires (79%). Les craintes d'une hausse de la pression fiscale personnelle sont omniprésentes, avec 82% des Français redoutant une augmentation de leurs impôts l'an prochain.